加強重要節日維安首日 桃市大園分局查獲毒駕、毒品案另逮2通緝犯

〔記者余瑞仁／桃園報導〕警方2026年加強重要節日安全維護工作於昨(9)日晚間展開，桃園市警局規劃雷霆除暴專案，大園警分局動員40餘名警力，由分局長蘇茂智主持勤教，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，查獲毒駕、毒品案2件3人，扣案依托咪酯菸彈(喪屍菸彈)100餘公克，另查獲詐欺通緝犯2人。

大園警分局表示，昨晚針對轄內經常發生治安事件的棋牌社、汽車旅館、養生館等易生涉毒品、賭博及色情等治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，強力掃蕩不法份子，透過強力掃蕩、攔截圍捕查獲毒駕、毒品案2件3人，查扣依托咪酯菸彈(油)百餘公克，並查獲詐欺通緝犯2件2人。

大園分局長蘇智茂表示，為讓民眾安心過好年，針對轄區治安秉「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心，也呼籲民眾若發現任何可疑犯罪行為，請立即向警方報案，透過警民合作，讓警方能迅速反應、即時遏止犯罪，共同營造更安全的生活環境。

