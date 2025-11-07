加強防制洗錢、打擊資恐跨國合作 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

法務部調查局為強化我國與友邦在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域的合作基礎，6日與史瓦帝尼王國金融情報中心簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄。

調查局表示，簽約儀式是由史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）局長Babhekile Gugu Matsebula女士與調查局長陳白立共同簽署，標誌兩國在防制洗錢及打擊資恐、資武擴領域的合作邁入新里程碑。

廣告 廣告

陳白立表示，調查局作為我國主要執法機關及金融情報中心，長期致力於強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此份協定為本局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，亦象徵台灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上開啟嶄新的篇章。

陳白立指出，調查局與史瓦帝尼王國在安全執法合作經年，自2024年1月起，在我國駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處(即我國金融情報中心)與史瓦帝尼王國金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題深入交流。

陳白立說，此次經我國推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員之史國金融情報中心派員參加艾格蒙聯盟訓練中心即將於11月10日至12日在台北舉辦之虛擬資產研討會，促成史方代表訪台並與調查局完成合作協定簽署。

Matsebula局長致詞表示，EFIC的任務是防範國內外金融系統遭犯罪者濫用，除受理、分析及分送金融情報外，也是該國指定非金融事業或人員之監理機關。史瓦帝尼王國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年來走私及虛擬資產犯罪趨勢也開始增加，而該國與台灣關係緊密，與此同時，犯罪網絡亦可能橫跨兩國，藉由本協定之簽署，雙方將加速金融情資交換，協助洗錢、資恐與資武擴及相關案件偵辦，史方亦希望未來可與調查局在教育訓練方面持續合作。

廣告 廣告

照片來源：調查局

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

狂發訊息加送魚圖挽回退色愛情 男跟騷法判2月

柬埔寨太子集團跨國詐騙 4名台籍幹部羈押禁見

【文章轉載請註明出處】