加強防治鼠患 蔣萬安：啟動環境清潔週
（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。市長蔣萬安表示，除在第一時間應變，今天也召集12行政區展開環境清潔週，呼籲市民共同大掃除。
衛生福利部疾病管制署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲具慢性病史男性，在1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。
國民黨台北市議員王欣儀隨後呼籲市府恢復辦理全市或全區同步的「滅鼠週」，在短時間內集中火力，避免鼠群在各行政區間流竄。許多民眾則在Threads等社群平台上貼出老鼠於光天化日下出沒街頭、台北捷運車廂內的影片，質疑首都竟會鼠輩橫行。
蔣萬安今天視察跨縣市多車站無差別攻擊危安演練後被媒體堵訪，對於是否會恢復「滅鼠週」表示，發生首起漢他病毒死亡病例後，除衛生局及環保局在第一時間因應，他也在2日召開跨局處應變會議，要求民政局、市場處、商業處等單位都要參與，啟動投藥及清消。
蔣萬安說，全市12行政區今天上午更同步舉辦環境清潔週誓師活動，結合公有市場、夜市、商圈、公園、捷運等地，展開地毯式的清潔工作與全面消毒。
蔣萬安呼籲市民，年節將至，可以開始大掃除，謹記並落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」原則，並提醒清潔時務必戴口罩及手套，避免接觸到老鼠的排泄物或分泌物。
環保局表示，近期人員巡查時並沒有發現鼠類數量特別增加的情況，不排除是因死亡病例讓民眾更加留意周遭環境。若發現公共空間出現鼠類可通報環保局，將立即派員處理，同時持續與各局處協力針對各類易孳生髒亂熱點加強清消。
至於是否恢復滅鼠週，環保局表示，過去中央為防止鼠類傳染疾病及造成環境衛生問題，會辦理「全國滅鼠週」，後因避免單一時間投藥誤毒大型禽類等原因而取消，改以強化平時防治及環境整頓為主。
環保局表示，明天起至13日的環境清潔週期間，將加強沿街垃圾不落地收運作業，號召市民共同落實戶內外環境清潔，平時妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，避免於後巷堆積廢棄物、紙箱等雜物。（編輯：黃世雅）1150205
