加強高收入納稅 前5月中國居民境外收入補稅585億元

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（中央社台北10日電）中國國家稅務總局表示，在不斷加強對居民個人境外所得的宣傳引導及政策輔導下，有境外收入的納稅人遵從度明顯提高，1至5月累計補繳稅款人民幣130億元（約合新台幣585億元）。

綜合陸媒第一財經、新浪網今天報導，數據顯示，1至5月，中國個人所得稅收入7643.9億元，年增12%。

中國國家稅務總局在新聞稿中指出，稅務機關不斷加強對居民個人境外所得的宣傳引導及政策輔導，取得境外收入的納稅人遵從度明顯提高，1至5月累計補繳稅款130億元。此外，持續強化文娛和網路直播領域的稅收監管，透過大數據及時發現並糾正從業人員涉稅問題，進一步提升納稅人合規意識和納稅遵從。

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中國國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新表示，個人所得稅收入增長較快主要有三個原因：一是資本市場活躍帶動相關所得項目高速增長；二是部分行業繳稅增長較快；三是稅務機關持續加強高收入者納稅引導規範帶來增收。

黃立新解釋，今年以來A股行情向好，推動個人所得稅快速增長。綜合測算，資本市場活躍對個人所得稅增長的貢獻度近5成。

中國經濟近年成長趨緩，稅收逐年減少，官方2021年下發「關於進一步深化稅收徵管改革的意見」，提出建設智慧稅務，推動徵管向「以數治稅」轉型，運用大數據、區塊鏈、人工智慧等技術，全面加強稽查。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150610