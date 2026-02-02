加強高污染車輛管制 樹林、新店焚化廠空品維護區2/1正式上路
記者黃秋儒／新北報導
為持續精進空氣品質管理，新北市環保局公告劃設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，於昨（1）日起正式上路，本次納入焚化廠區及其出入口道路實施全時段智慧監控，管制未完成排煙檢測之柴油車及未完成排氣定檢機車禁止進入，以加強移動污染源管理，持續改善焚化廠周邊空氣品質，守護民眾健康。
新北市環保局表示，垃圾清運車輛與民眾日常生活息息相關，焚化廠周邊柴油車輛進出頻繁，若車輛老舊排放黑煙，將影響空氣品質。新北市自108年起，已針對轄內八里、樹林、新店三座焚化廠實施清運車輛「門禁管制」，已有成功促使老舊柴油車報廢案例，若報廢一台老舊柴油車(以3期車為例) PM2.5年削減量約為41公斤、NOx年削減量約為765公斤。今年起，正式將樹林及新店垃圾焚化廠劃設為「空氣品質維護區」，可有效促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高污染老舊車輛，採源頭管理擴大污染防制成效。
環保局指出，出廠滿五年且未取得稽查日前一年內排煙檢驗合格紀錄之柴油大客（貨）車，以及出廠五年以上未完成當年度排氣定期檢驗之燃油機車，如進入空品維護區範圍，將依《空氣污染防制法》規定，最高可處新臺幣6萬元罰鍰，並得令其限期改善；若未改善者，得按次連續處罰。此外，空品維護區採全時段管制，惟已取得有效期限內自主管理標章，或出廠五年內之柴油大客（貨）車、當年度完成定檢的燃油機車、以及執行救援、消防、救護、警備、軍用等經核准之必要車輛，得依規定不受管制，以兼顧空氣品質改善與實務運作需求。
環保局呼籲，柴油車業者應及早完成排煙檢測並取得自主管理標章，機車車主亦應定期排氣檢測，以免違規受罰；新北市將持續檢視管制成效，逐步擴大空品維護區管制範圍與對象，打造清新宜居的城市環境。
