加強「限日令」？中國政府要求旅行社減少赴日遊客 地方政府轉向吸引台灣團

日本媒體從中國旅遊業內人士獲悉，中國有關部門已要求國內大型旅行社，必須減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的6成。此外，中國政府提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數，或許意在打擊日本旅遊業。

陸客團赴日已經暫停

共同社報導，中國旅遊業相關人士等透露，下達指示是在日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」後的11月下半月。例舉的理由是日本治安惡化，原本被認為會執行至12月，但據稱進入12月後，旅行社被要求將該措施延續至明年3月。

中國旅遊業相關人士表示，11月起團隊遊已全部暫停。據分析，此舉意在通過減少中國對日的簽證申請，而不僅是團隊遊客，也將占到整體8至9成的自由行遊客數量降低。

目前，中國遊客入境日本需要簽證，基本上會通過旅行社等單位，向日本駐華大使館和駐各地的領事館申請。

在中國，日本近年來一直是最受青睞的旅遊目的地之一。據中國媒體報導，大型旅遊網站明年1至2月最受歡迎境外游目的地榜單上，日本已跌出前十。中國外交部發言人林劍在25日的記者會上就向旅行社下達指示一事表示，並未掌握相關情況。

每到新年、中國五一長假或十一國慶時，就會有大批的陸客到日本旅遊，除了帶來龐大的消費能力外，也為日本社會帶來了一些問題。（圖/來源）

日本百貨業者恐受影響

日本近鐵百貨店社長梶間隆弘在接受共同社採訪時指出，關於大阪市「阿倍野HARUKAS」內的近鐵百貨總店，其免稅品銷售額，進入12月後中國顧客減少。他分析，圍繞日本首相高市早苗涉台國會答辯，以團隊遊客為中心影響顯現，表示「到春節將關注情況」。

中國顧客12月購買免稅品的件數和銷售金額，截至15日均比上年同期減少。在過去，光顧該百貨的外國遊客中，中國人士的比例很高，而截至11月為止的消費件數依舊維持「堅挺」態勢。梶間隆弘稱，個人顧客中富裕人群光顧的情況沒有變化，未來將加強應對。

近鐵百貨店在「大阪·關西世博會」會場內的官方商店，共銷售了約2500款商品。梶間隆弘回顧稱，約30名員工負責經營和商品策劃，「成為年輕員工的人才培養平台，也帶動了新的銷路」。而毗鄰近鐵百貨店總店的商業設施「Hoop」，明年春季將有新的娛樂設施開業，梶間稱「能吸引到年輕顧客光臨」，對此表示期待。

大阪街景（示意圖／取自unsplash）

地方政府將目標轉向台灣遊客

共同社也報導，由於日中關係惡化，對訪日遊客動向的影響正在顯現。目前，日本部分地方政府將熱切的目光，投向了來自台灣的遊客。台灣旅行社著眼於台灣出發的包機高上座率，本月推出了巡遊香川、高知、愛媛等日本3縣的團隊遊。也有數據顯示，訪日回頭客數較多，接待方也在著力留住這些遊客。

周遊香川、高知、愛媛的7天6夜的價格高昂，團費約為30萬日元（約新台幣6萬元），但受到參團遊客的好評，旅行社力爭每月實施。

日本國家旅遊局的估算數據顯示，今年1至11月份，訪日外國人達到3906萬人次，全年突破4000萬人次已成定局。按國家或地區分，仍以中國大陸最多，總數約為876萬人次；台灣遊客人數位列第三，總共約為617萬人次。

然而，中方11月為抗議日本首相高市早苗涉台答辯而提醒公民避免赴日。各地航班和住宿紛紛取消。台灣的團隊游相關人士分析稱：「親日的人很多、地理上也較近的台灣的存在感或增強。」

在團隊游目的地高知縣，2023年5月至2025年11月期間，台灣飛往高知的國際航班平均上座率超過九成，被稱為「觀光振興大動脈」。

高知縣在去年12月至今年3月期間以來自台灣的遊客為對象展開問卷調查。作答的103人的訪日次數平均為9次。據分析，很多台灣人應該是訪日多次，該縣正致力於通過文化和體育推動交流。



