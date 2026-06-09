加強AI晶片出口限制？ 經部：台美持續磋商高階晶片納管
美國收緊晶片管制！外媒報導，美國商務部防堵企業將輝達等公司製造的先進晶片，進口到中國企業海外子公司，美國跨黨派參議員認為有漏洞，致函美國商務部，要求川普政府收緊對台積電在內的晶片代工廠規定。
針對台灣是否預計強化高階晶片管制，經濟部表示，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。
經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」（EAR）及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制。美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。
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