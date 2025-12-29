加德滿都歲末祝福 共聚善念祈和平

歲末年終，是送舊感恩、虔誠迎新的時刻。加德滿都慈濟會所啟用一周年，第一場歲末祝福。因緣殊勝，14位海內外志工與85位志工、會眾齊聚，在簡約溫馨、小而美的氛圍中，一念虔誠，為天下眾生祈禱、送上祝福。

志工透過話劇，傳達省下5毛錢，能行大善的力量。

慈濟新加坡副執行長 趙信玉：「竹筒 它有一隻手，這隻手是尼泊爾人的手，行大愛 還有就是要發善心，那我們也是希望是這樣的一個推動，讓人人知道五毛錢的故事，啟發他們的愛心是我們主要的目標，(讓他們學會)自立更生。」

「歡迎大家蒞臨，與我們共同慶祝慈濟會所一周年慶。」

加德滿都慈濟會所啟用一周年，第一場歲末祝福，新加坡 馬來西亞和當地志工分工合作，布置心靈的家，今年接受培訓的20多位志工，打開新視野。

尼泊爾志工 阿難達：「活動中 我感覺每個人，都透過大愛與慈悲的心念連繫在一起，去關心和體會那些正在受苦的人。」

尼泊爾志工 斯里詹：「當我有機會為他人付出，親眼看到受助者臉上綻放的笑容，那是我最快樂的時刻。」

尼泊爾慈濟志工 尼爾：「證嚴上人教導我們要成為一家人，這就是為什麼我們在這裡努力落實，所以與其稱這裡為辦公室，我們更願意稱它為一個家，每個人都非常謙卑，(不分彼此)處在同一個高度。」

小而溫馨的空間，善與祝福流轉，眾人接過紅包，傳遞祝福。

尼泊爾社會福利委員會副主席 南達拉爾：「當聽到這首歌 還有祈禱，還有這分正向的和平，都在祈願世界和平。」

