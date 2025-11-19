加快關閉 教育部簽新協議 中小學撥款工作將交勞工部

為加速關閉腳步，教育部簽署了六項新協議，將部分最大型撥款項目轉移至其他聯邦部門。根據協議，勞工部將監管中小學教育和高等教育辦公室管理的幾乎所有撥款項目；衛生部負責管理大學獎學金計畫和外國醫學院認證；國務院接下外語計畫；內政部接手監管美洲原住民教育計畫等。

川普總統3月下令要求撤銷教育部，一開始的解散工作以裁員為主；為避開依法需要國會批准的難題，教育部長麥克曼(Linda McMahon)及其團隊花費數月研議如何透過與其他機構部門簽署協議，大幅削減教育部功能。

6月，教育部首度透過協議，將成人教育計畫交給勞工部。試水溫成功後，最新簽署的協議，大舉交出更多教育部既有工作。教育部官員表示，被移交項目將繼續按照國會設定的水平取得經費。

麥克曼透過聲明表示，「川普政府正採取大膽行動，拆分聯邦教育官僚機構，將教育權歸還各州；簡化華府繁文縟節，是我們最終使命的一大關鍵」。

反對人士強烈批評指出，協助美國最弱勢學生群體計畫，可能會因這種改革大受干擾。代表教育部員工的工會則表示，學生、教育工作者和家庭依賴教育部對學校的支持，其他機構並不具備教育部的專業知識。

美國聯邦雇員聯合會(AFGE)252分會主席吉特爾曼(Rachel Gittleman)表示，「教育部核心職能被分散到其他聯邦或州機構時，若它們沒有能力或條件提供與教育部員工相同的支持和服務，其國家使命就會被削弱」。

根據新協議，勞工部將監管目前由教育部下屬的中小學和高等教育辦公室管理的幾乎所有撥款項目；其中包括180億元的「第一類」(Title I)項目，其中包括教師培訓、英語教學經費，以及協助低收入學生取得大學學位的TRIO項目資金。

至於高等教育辦公室兩大工作：監督學生貸款政策、針對大學院校取得學生聯邦助學金事宜作資格認證，目前仍將由教育部負責。

