加投資群組聽明牌！「他誤信脆友慘受騙」369萬要不回

近期股市頻創新高，吸引不少投資人湧入，對此內政部警政署呼籲，投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人，才有保障；號稱只會賺錢、不會賠錢的都是詐騙；投資要求出金要繳保證金，一定是詐騙；對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮務必先撥打165。

內政部警政署分享，有民眾滑Threads時，看到有人轉發一則貼文，發文者自稱從小資族投資到現在財富自由，獲利相當驚人，並自稱專業代操作，讓該民眾相當羨慕，一時好奇便私訊對方請教，而對方也很快回覆，引導該民眾加入一個LINE群組。

剛開始該民眾只是抱持聽明牌的心態，看著大家每天都在群裡分享獲利截圖、投資心得等，讓該民眾心癢難耐，直到一段時間後，群組裡出現一個新的投資項目「AI半導體產業相關概念幣，宣稱發行價格十分低廉，等該民眾回復有興趣後，就有另一個人私下聯絡該民眾，開始一步一步跟該民眾說明投資方式，不斷洗腦該民眾這是「現在最熱門、最有潛力的項目」。

對方指示該民眾先購買USDT，而該民眾也真的投入160萬元購買，並在平台開始操作，隨後對方提供一系列的錢包地址，要該民眾把USDT轉入，聲稱這樣就能在平台上看到操作結果。

起初帳面真的有獲利，該民眾內心也越來越相信，沒想到某天，對方突然向該民眾反應，該民眾的帳戶因為「不當提領」被凍結，現在錢都卡住了，如果想把錢領出來，就必須再投入保證金才能解鎖。該民眾當下很慌，擔心前面的錢全部拿不回來，因此只好照著對方說的做，前前後後又一共轉了13次USDT到對方指定的虛擬錢包，累積高達117,349.76USDT，換算起來約新台幣369萬多元。

但當該民眾不斷追問「什麼時候可以出金時？」對方卻一直拖延、敷衍，甚至直接完全不回訊息，群組也不再出聲，一直到接到警察電話，該民眾才徹底死心，確定自己上當受騙。

內政部警政署分享，假網友會在社群媒體建立投資有成、財富自由形象，邀請加入群組，並介紹高報酬的幣種，要求買幣後投入自己提供的錢包地址，再以假平台編造數據製造投資獲利假象，誘騙被害人加碼，當被害人投入一定金額，想要提領獲利時，卻以「不當操作」要求要繳交保證金才能出金，當被害人戶頭見底，無法再投入，假網友立即失聯。

對此警政署也分享四點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人，才有保障。

號稱只會賺錢、不會賠錢的都是詐騙，這麼好康他怎麼不自己賺？

投資要求出金要繳保證金，一定是詐騙。

對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

撰稿：吳怡萱






