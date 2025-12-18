加拿大人口見20世紀最大降幅 緊縮移民奏效「留學生簽證再砍半」

加拿大總理卡尼政府收緊移民及國際學生政策。（AP）

加拿大統計局最新數據顯示，2025年第3季加拿大人口較前一季減少7萬6,068人，排除COVID-19邊境管制期，創下20世紀有紀錄以來最大單季降幅。截至10月1日，全國人口總數為4,157萬5,585人，較7月1日下降0.2%。分析認為，這項變動主要歸因於聯邦政府採取強硬措施，嚴格限制非永久居民的入境數量，標誌著加拿大長年依賴移民驅動經濟成長的政策出現重大修正。

數據指出，導致人口負成長的主因是非永久居民（含留學生與外籍勞工）數量大幅流失，截至10月1日，非永久居民降至285萬人，低於7月1日的300萬人，占總人口比例從7.3%下滑至6.8%。在行政區劃方面，除了亞伯達省和努納武特地區仍有微幅成長外，其餘省份人口均回落，其中以安大略省（-0.4%）和卑詩省（-0.3%）的人口萎縮最為嚴重，這與2023年第3季單季激增42萬人的「人口爆炸」形成強烈對比。

《衛報》報導指出，加拿大政府此次「變臉」源於社會資源失衡，大量移民湧入導致住房、醫療及教育資源極度匱乏，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上個月延續緊縮方向，目標是在2027年底前將非永久居民比例降至5%。具體規劃包括，將2026年入境的國際學生人數從今年的30.6萬人大幅砍半至15萬人；外籍勞工數量也將從36.8萬人銳減至23萬人。曾任移民部長的米勒（Marc Miller）先前曾直言：「並非所有想來或想留在加拿大的人都能如願以償。」

蒙特婁銀行（BMO）高級經濟學家卡夫西奇（Robert Kavcic）指出，這波人口政策調整是當前加拿大最重要的經濟事件之一，過去幾年的人口激增為基礎設施帶來沉重負擔，如今隨著政策奏效，租賃市場已出現明顯降溫，服務業通膨壓力也隨之減輕。卡夫西奇強調，為了達成非永久居民占比5%的目標，加拿大未來數年的人口成長將維持在趨近於零的水準，這有助於社會資源重新配置並緩解長期以來的民生壓力。





