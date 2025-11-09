加拿大全華語音樂變裝秀 台裔變裝皇后驕傲做自己
（中央社記者程愛芬溫哥華8日專電）變裝皇后秀已成一種文化潮流，加拿大首度推出一場全華語音樂變裝秀，凸顯加拿大重視多元文化和性別平權。台裔變裝皇后火鍋姐（Flaming Wok）登場演出歌手鄧麗君的組曲和王心凌的「愛你」，贏得滿堂彩。
12歲從台灣隨父母移民加拿大的火鍋姐說：「媽媽很支持我，鄧麗君的歌也是媽媽喜歡聽的，今天台下有許多比較年長的觀眾，我希望讓他們感受到復古與流行相結合的韻味。」從鄧麗君組曲的雍容華貴轉換至王心凌的可愛甜美，火鍋姐將兩種不同風格完美掌握。
火鍋姐連續兩年都回台灣慶祝同志驕傲日，她為台灣重視性別平權、是亞洲第一個將同性婚姻合法化的國家感到驕傲；而妮妃雅（Nymphia Wind）拿下美國電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）冠軍，也進一步激勵了同為「台灣囝仔」的她要更上一層樓。
除了火鍋姐，另外5名表演者包括莫婉婷（Wan-Ting Moi）、Bibi SouPhresh、Valak D' Mon、Vee for Victoria和鴛鴦，有的扮演甜心教主、有的是怪美天后，鴛鴦則是唯一的「變裝國王」。
6位表演者在2個小時的變裝秀中重新演繹了鄧麗君和張國榮的經典歌曲，還有王力宏、王菲、蔡依林、阿妹、王心凌等人知名代表作。參與演出的亞裔變裝皇后們都表示，很開心向加拿大主流社會展示美麗的華語音樂，並驕傲地做自己。
這場純華語的音樂變裝秀「紫禁城」（Forbidden City）昨天在溫哥華著名的藝術村－固蘭湖島（Granville Island）上的劇院登場，是2025年華語音樂節玉石音樂嘉年華（Jade Music Fest）的其中一個節目，由變裝皇后莫婉婷策畫製作。
玉石音樂嘉年華活動企劃鄭宛純說：「今年音樂節和變裝皇后秀合作，就是想探索多種可能性，進一步強調語言平權、性別平權的重要性，這些都是非常重要的加拿大價值觀。」
莫婉婷17歲時從中國到加拿大留學，從小就喜歡唱歌跳舞表演，疫情時開始跨入變裝皇后社群。她對中央社說：「我出生在非常傳統保守的家庭，直到現在都不敢讓在中國的父母知道我是酷兒。」
她說，溫哥華是對LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）非常友善的城市。「這裡有很蓬勃發展的亞裔變裝皇后社群，我和許多朋友們都喜歡聽唱中文歌，因此就想製作一個純華語的變裝秀。」
她對中央社說，取名「紫禁城」是因為「故宮」是非常能代表中華文化的一處地標，想藉由一首首好聽的華語歌曲讓不同族裔的加拿大人能感受到亞裔變裝皇后族群的獨特魅力。
她也希望，以此「致敬過去」，「因為每一個變裝皇后都經歷過被霸凌歧視的眼光，但那也可以視為一種淬鍊，讓我們變得更堅強、更美麗。」
首度體驗變裝秀的加西僑務委員謝明珠享受了美好的一夜。她對中央社說：「這場華語變裝秀讓我們這些老硞硞的人（老人）都感受到無限熱情活力，非常喜歡主持人莫婉婷的幽默風趣，也為所有表演者的自信驕傲大力鼓掌。」（編輯：田瑞華）1141109
