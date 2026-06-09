加拿大公布AI戰略 台商盼加台攜手共創科技生態鏈

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（中央社記者程愛芬溫哥華8日專電）加拿大卑詩省台灣商會近日舉行台商之夜，匯聚了來自北美洲、中南美洲和澳洲等多國台商參加，適逢加拿大政府上周公布「人工智慧戰略」（AI Strategy），台商積極串接彼此資源，盼創建強大科技生態鏈。

卑詩省台灣商會6日舉辦2026年台商之夜活動，來自半個地球各地台商菁英逾400人齊聚一堂。加拿大自由黨眾議員張瑋麟（Wade Chang）、保守黨眾議員區澤光（Chak Au）、卑詩省議員屈潔冰（Teresa Wat）以及僑委會委員長徐佳青和駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣等人出席。

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張瑋麟說，加拿大政府推出AI戰略，將投入至少20億加元（新台幣約460億元）來提升加拿大在AI關鍵技術的自主能力與韌性。「台灣在AI運算、機器人和智慧移動，以及次世代科技都位居全球領先角色，加台兩方的合作只會更緊密，而加拿大台商正是穿針引線的關鍵力量。」

劉立欣說，輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）及SK集團（SK Group）等AI巨頭日前才齊聚台北的國際電腦展，共同推崇台灣作為全球供應鏈核心的不可替代性。「今年有超過30家加拿大企業參加COMPUTEX和InnoVEX，是加拿大有史以來最大的參展團，足見台灣對加拿大投資者的經濟吸引力。」

徐佳青也說，台加之間的產業結構互補性高，彼此價值觀一致，雙方未來的經濟發展潛力無限。「去年兩國已完成台加貿易合作架構協議（TCFA）的所有談判細節並草簽了協議，只待推進最後一哩路，希望渥太華能盡快完成最後簽署動作，掀開經貿新篇章。」

卑詩台灣商會會長陳翰祥說，台商們會積極向渥太華遊說，落實這個對台加雙邊都有極大紅利的協議。「我們樂意去拜訪每個國會議員，告訴他們：台灣是全球AI革命的核心，攜手台灣合作就能堆疊出極有價值的科技共生圈。」

中南美洲台灣商會總會長李繼光說，加拿大有許多中南美洲移民，中南美洲這幾年經濟高速發展，和台灣的科技界往來密切。「我看到了跨洲的合作潛能，從加拿大、美國一路延伸到中南美洲，共同朝西串接台灣，可打造出高科技產業的三角價值鏈關係。」

卑詩台灣商會輔導會長翁家婷說，AI已經成為「無所不在的數位空氣」，無論哪個行業都不能脫離這個趨勢，所幸商會這幾年不斷吸納非常多優秀年輕企業家加入，他們創新和跨界的能量，讓商會不斷保持前瞻性與敏捷度。（編輯：陳慧萍）1150609