加拿大兵推美國入侵 擬打游擊戰

加拿大兩名高級官員表示，該國武裝部隊已經模擬美軍入侵加拿大的假想情景，以及可能採取的應對措施，這是近一個世紀來加拿大首度模擬美軍入侵。加拿大總理卡尼20日表示，以「美國霸權」為基礎的國際秩序正在經歷斷裂，他敦促中等強國團結起來應對。

美國總統川普表示控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」，他在真實社群發布兩張AI生成圖片，一張是他正在與各國領導人交談，旁邊還有一張地圖，地圖上的格陵蘭、加拿大與委內瑞拉都屬於美國，另一張則是自己在格陵蘭手持美國國旗的模樣。

路透指出，川普20日與北約祕書長呂特通話後，在真實社群上發表貼文，稱「格陵蘭對國家和世界安全至關重要。我們沒有回頭路，大家都同意這一點！」報導指出，川普的貼文和AI圖片明確表達奪取格陵蘭的野心，可能破壞幾十年來支撐西方安全的北約，也有可能重新引起美國與歐洲的貿易戰。

根據《加拿大環球郵報》，兵推應對措施包括類似對付俄羅斯以及後來美國率軍攻打阿富汗的戰術。兩位高級官員表示，軍事策畫人員正在模擬美國從南部入侵的情景，預計美軍將在一周，甚至可能在兩天內，克服加拿大擁有的陸地和海上戰略優勢。

他們表示，加拿大沒有足夠的軍事人員和先進裝備抵禦美國常規攻擊。因此，軍方設想採取非常規戰爭策略，即小規模的非正規軍事人員或武裝平民，訴諸伏擊、破壞、無人機作戰或游擊戰術。

另方面，卡尼正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，《金融時報》報導，他於論壇發表演說，表示以美國霸權為中心的全球秩序是「虛構的」，不過，隨著世界貿易組織和聯合國等組織的力量大大削弱，多邊主義時代正在結束。他說，「加拿大人明白，過去那種認為地理位置和聯盟成員身分會自動帶來繁榮和安全的安逸想法已經不再成立。」並直說，「我們正處於斷裂期，而不是過渡期。」