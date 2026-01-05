加拿大前副總理方慧蘭 無償擔任澤倫斯基經濟顧問

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)5日宣布，他已任命加拿大前副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)擔任經濟發展顧問，理由是她對吸引投資的經驗豐富。

澤倫斯基在X平台發文說，烏克蘭需要強化內部韌性，這是為了在一旦外交能儘快帶來成果時進行烏克蘭重建，另外也是為了在如果因為合作夥伴的拖延而要耗費更多時間來結束這場戰爭時，能夠強化烏克蘭的防禦。

擁有烏克蘭血統的方慧蘭在2019年至2024年擔任加拿大副總理，她也曾任財政部長，是呼籲國際援助基輔的主要倡議人士之一。她目前仍是加拿大國會議員，但表示會在未來數週請辭。

方慧蘭表示，她也將向渥太華請辭去年9月才剛接下的烏克蘭特使一職。

方慧蘭在X發表聲明說，烏克蘭正處於當前全球爭取民主戰役的前線，她很樂意能有這個機會以無償的方式，擔任經濟顧問來作出貢獻。

方慧蘭請辭國會議員意味著加拿大總理卡尼(Mark Carney)必須舉行特別選舉來補上她的空缺。雖然執政的自由黨(Liberal Party)目前距離取得眾議院優勢還差1席，但在反對黨的支持下，挺過了去年11月一場關鍵的信任投票。

民調顯示，如果現在舉行大選的話，在去年4月勝選的自由黨可望繼續執政。(編輯:柳向華)