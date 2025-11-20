加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕

加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁(Ryan James Wedding)搖身成為販毒集團首腦，涉嫌經營跨國販毒網而遭美國政府通緝。美國司法部長邦迪(Pam Bondi)19日表示，韋丁另外涉及謀殺一名聯邦證人，新增一項罪名。聯邦調查局(FBI)已發出1500萬元懸賞。

針對新增的謀殺指控，聯邦起訴書稱，韋丁策畫今年1月在哥倫比亞謀殺一名證人，讓他得以免於被引渡到美國，同案另有10名被告被捕。

FBI將韋丁列入十大通緝犯名單，並懸賞1500萬元，以期盡早將他逮捕到案。據信，韋丁目前藏身在墨西哥，受當地勢力龐大的錫那羅亞販毒集團(Sinaloa cartel)庇護。當局指出，韋丁與該集團合作密切，將大量毒品運往美國和加拿大。

廣告 廣告

韋丁有好幾個化名，包括「老大」(El Jefe)、「公敵」(Public Enemy)、「詹姆斯·康拉德·金」(James Conrad King)，藉此掩人耳目，他2024年被控經營一販毒集團，每年使用長途連結卡車在哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運輸約60噸古柯鹼。

當局又稱，韋丁與同夥利用名為「骯髒新聞」(The Dirty News)的加拿大網站發布一名證人的照片，藉以搜尋、確認身份並予以殺害。今年1月，該證人在哥倫比亞第二大城麥德林(Medellín)一家餐廳被跟蹤並遭槍擊，頭部中彈身亡。

加州中區聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)說，韋丁透過懸賞尋找到被搶殺的受害者而取其性命，誤以為只要證人死亡，針對他及其國際販毒集團提起的刑事指控就會被撤銷、而且確保他不被引渡到美國，「但是，他錯了。」

韋丁曾代表加拿大參加2002年猶他州鹽湖城冬季奧運。

司法部表示，韋丁的殺人、販毒罪名一旦成立，將面臨終身監禁。邦迪強調美國政府緝毐決心，表示無論街頭毒販或者國際毒梟，終將被找到而繩之以法，為所犯罪行付出代價。

美政府另懸賞200萬元，緝拿參與殺害證人的其他人。

更多世界日報報導

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元