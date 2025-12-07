加拿大前情報局長：大學和企業已成為中國間諜戰的前線

加拿大情報局前任局長維格諾 圖：翻攝自加拿大情報局的Ｘ

[Newtalk新聞] 加拿大情報局前任局長維格諾（David Vigneault）稍早示警，指出中國等具有敵意的國家間諜機構「前線已經轉移，從政府資訊轉向私營創新、研究部門和大學。」

維格諾卸任加拿大情報局局長後，第一次接受《衛報》（The Guardian）採訪時明確表示，北京是主要罪魁禍首，稱其利用網路攻擊、安插特工和招募大學教職員等手段來獲取敏感技術。

維格諾說，北京「這套系統旨在…以非常系統化的方式剝離這些新技術的軍事用途，然後將其投入生產，供中國人民解放軍使用。」

維格諾指出，中國領導層在2003年對美軍迅速佔領伊拉克感到震驚之後，便啟動了一項長期的軍事復興計畫。北京決定投資「非對稱能力」，並盡可能從西方竊取技術知識。

加拿大情報局得出結論，中國曾經在2019年和2021年兩次介選加拿大投票。這項結論引發了一場政治醜聞，爭議的焦點在於該機構是否已充分警告政界人士。但談到竊取研究成果的問題，維格諾特表示，整個社會，而不僅僅是政客，都需要團結起來共同應對這項威脅。

維格諾指出，大學教職員出於天真、意識形態或貪婪等原因受到中國招攬。值得注意的是，一些與中國有關的間諜案件涉及的人並沒有中國血統。

