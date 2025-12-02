加拿大加入歐洲安全行動計畫 強化跨大西洋國防供應鏈

記者賴名倫／綜合報導

加拿大總理卡尼1日宣布，已和歐盟執委會完成談判，獲准加入歐盟「歐洲安全行動」（SAFE）計畫，未來加國國防產業將可望參與先進武器裝備生產計畫，藉由提升交付效率與規模，強化跨大西洋國防供應鏈，肆應未來安全威脅。

卡尼在聲明中指出，鑑於全球地緣局勢益發緊張，因此加拿大與歐盟繼6月在布魯塞爾峰會後簽署「安全與防務夥伴協議」後；也於近日完成談判，批准讓加拿大參與「歐洲安全行動」計畫，未來可望動用總額1500億歐元（約新臺幣5.1兆元）的軍備基金，推動跨國合作投資計畫，進而讓加國國防產業擴充產能，生產符合「歐洲防衛科技與工業基礎」（EDTIB）規範的飛彈與彈藥、火砲、地面作戰裝備、無人機與反無人機裝備，提升各國防衛戰力。

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，該計畫的重點之一在於提升國防產能自主，並規範歐盟27國未來採購的武器裝備中，需有65%組件需在成員國境內生產，但加拿大可望在近期與歐盟簽署正式協議後，成為首個獲得豁免的非歐陸國家；因此，卡尼也強調這項協議可望促進國防產業經濟與就業機會，為強化跨大西洋防衛能量做出具體貢獻。

此外，卡尼同日也和歐盟執委會主席范德賴恩發表聯合聲明，強調這項計畫符合雙方共同優先政策，未來雙方將持續提升國防投資、強化供應鏈韌性；攜手應對短期衝突與未來挑戰，同時繼續向烏國提供長期援助，協助烏國爭取公正持久和平。