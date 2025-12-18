加拿大北極熊媽媽被罕見記錄到收養幼熊

在加拿大北部追蹤野生北極熊的研究人員，目睹了一件極為罕見的事情：一隻母熊收養了一隻並非自己親生的小熊。

這隻五歲的母熊與牠的兩隻約10至11個月大的幼熊，在曼尼托巴省丘吉爾鎮附近的西哈德遜灣沿岸年度北極熊遷徙期間被觀察並拍攝下來。丘吉爾鎮以其北極熊族群聞名。

「這很不尋常。」北極熊國際協會（Polar Bears International）的科學家艾莉莎·麥考爾（Alyssa McCall）在影片中表示：「我們並不真的知道為什麼會發生……但我們知道這種情況極少出現。」

廣告 廣告

在近五十年的研究中，當地共追蹤了約4,600隻北極熊，而這僅是第13宗已知的收養案例。

這隻母熊首次被影像捕捉到是在今年春天牠走出育幼巢穴的時候。當時，她只有一隻幼熊，科學家為牠做了標記以便研究。

到了秋天，她再次被看到，但這次身邊有兩隻幼熊——一隻是之前標記過的幼熊，另一隻則沒有標記。研究人員不確定新幼熊的生母發生了什麼事，但他們正嘗試透過基因樣本來確認。

加拿大環境與氣候變化部的北極熊科學家伊凡·理查森（Evan Richardson）在影片聲明中表示：「如今氣候變化下，北極熊需要一切能獲得的幫助。如果母熊有機會撿起另一隻幼熊並照顧牠，成功讓牠斷奶，這對丘吉爾的北極熊而言是好事。」

野生北極熊存活到成年的機率僅有50%，但有母熊照顧能提高牠們的存活率。

研究人員表示，這兩隻幼熊看起來很健康，牠們可能會一直跟著母熊直到約兩歲半。

接下來，這個家庭預計會前往海冰，幼熊將從母熊處學習如何捕獵海豹並獨立生存。

理查森說：「知道北極熊彼此照顧，這感覺真好。」