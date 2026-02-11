加拿大卑詩省驚傳槍擊案 警方：含疑似凶嫌至少10死

（中央社渥太華10日綜合外電報導）加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，加拿大卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge）今天驚傳槍擊事件，造成10人死亡，包括1名疑似槍手。

報導指出，有6人被發現陳屍於一所中學校內，另有2人在一處住宅內被發現死亡，警方認為與校園槍擊案有關，還有1人在送醫途中不治身亡。

加拿大廣播公司新聞網指出，疑似槍手已在稍早被確認死亡。

警方表示，另有25人正在當地醫療中心評估受傷情形。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，這起事件涉及卑詩省坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）1名「持續開槍的槍手」，這名疑似槍手也被發現死亡，似是因自我傷害所致。（編譯：徐睿承）1150211