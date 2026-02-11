加拿大卑詩省驚傳高中槍擊案 至少10死25傷「槍手自戕亡」

加拿大卑詩省小鎮「坦布勒里奇」一中學驚傳槍擊案，至少造成10死25傷。

路透社報導，加拿大卑詩省一所高中，當地時間10日發生槍擊案，造成包括一名槍手在內，共10人死亡，另外還有25人受傷。（葉柏毅報導）

報導說，這起事件發生在當地時間2月10日下午兩點左右，加拿大皇家騎警表示，在卑詩省「坦布勒里奇」一所高中內，傳出槍擊案，有8人當場死亡，另有一人在送醫途中不治。此外，還有25人受傷，正在當地一處醫療中心接受治療。

卑詩省警方隨後也表示，發現一名疑似槍手的女子死亡，死因疑似自殺，使得這起槍擊案的死者，增加到10人。

坦布勒里奇是加拿大卑詩省一座偏遠市鎮，人口約2400人，位在卑詩省北部落磯山腳下，約在溫哥華東北方約1155公里處。

◆自殺防治安心專線1925 珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線