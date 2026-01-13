加拿大史上最大黃金竊案新進展 警逮1主嫌！價值4.7億金條仍未尋獲
加拿大史上最大宗黃金竊案再有重大進展。警方表示，其中1名涉嫌策劃整起行動的主嫌喬杜里（Arsalan Chaudhary），於本週一清晨自杜拜搭機返抵多倫多皮爾遜國際機場時，當場遭到拘捕。據悉，該案涉及6,600根金條遭竊，市值接近1,500萬美元（約新台幣4.74億元），失竊黃金目前仍未尋回。
ABC新聞報導，該批遭竊的黃金與外幣當時從瑞士蘇黎世的精煉廠出貨，由加拿大航空班機運抵多倫多。飛機於2023年4月17日降落後，貨物被轉送至機場貨運設施。當晚，1名嫌犯駕駛5噸卡車，持偽造空運提單成功領走貨櫃，並迅速逃離。直到保全公司人員前來提貨，才發現貨物失蹤，揭發這起震撼全國的竊案。
皮爾區警方指出，喬杜里被控多項罪名，包括金額超過5,000加元（約新台幣11萬元）的竊盜罪、2項持有犯罪所得財物罪，以及共謀犯下可公訴罪行。警方形容，他是代號「24克拉行動」的大型調查中，最後幾名落網的關鍵嫌犯之一。該案涉及6,600根金條遭竊，市值接近1,500萬美元，規模空前。
警方於2024年行動中，查扣約31萬2,000加元（約新台幣711萬元）現金，認為是犯嫌販售黃金後所得的部分不法收益，同時也起出熔煉鍋、鑄模與模具等設備，顯示嫌犯可能藉由改變金條成分來掩飾來源。調查人員相信，喬杜里在黃金失竊後負責協助轉移與處理贓物。
由於黃金至今仍未尋回，警方推測金條已被熔化，並透過不同管道轉售給多名買家，增加追查難度。警方研判，這起竊案屬於內外勾結的精心策劃行動，目前仍在追緝1名前加拿大航空員工，該名犯嫌熟悉機場與貨運流程，在犯案過程中扮演關鍵角色。另有1名嫌犯已於2024年在美國賓夕法尼亞州落網。
