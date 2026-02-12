加拿大史上第二大校園槍擊案 賴清德發聲

總統賴清德。（本報資料照片）

取自賴清德X平台

加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生重大槍擊，造成至少9人死亡，還有27人受傷。賴清德總統今天代表台灣民眾向罹難者家屬致上慰問，並祝福所有傷者早日康復。「我們與加拿大人民同在」。

這起這起被認為是加拿大歷史上死傷規模第2大的校園槍擊案，發生在加拿大卑詩省東北部小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge），嫌犯為18歲女性魯特賽拉爾（Jesse Van Rootselaar）。

賴清德在X平台發文表示，我們對最近發生在坦布勒嶺的悲劇深表同情。台灣民眾向罹難者家屬致以最深切的慰問，並祝福所有傷者早日康復。我們與加拿大人民同在，共同面對這悲傷的時刻。

