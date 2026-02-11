加拿大史上第2慘槍擊案！9名中學生慘死校園...女槍手屠殺完輕生

加拿大10日發生史上第2慘槍擊案。示意圖／PIXABAY

加拿大卑詩省東北部農村坦布勒嶺（Tumbler Ridge）中學當地時間10日下午發生大規模槍擊，造成9人死亡，其中疑似為兇嫌的棕髮女槍手在屠殺後於校園內自傷身亡。該起案件震驚當地社會，成為加拿大史上第二嚴重的校園槍擊案，僅次於1989年12月16日，蒙特婁理工學15死槍擊事件。

根據《路透》、《CBC》等外媒報導，加拿大皇家騎警於當地時間10日下午1時20分接獲通報，稱坦布勒嶺中學內出現一名身穿連身裙、棕髮的女槍手，趕赴現場後發現6具遺體，並在一處住家內發現2人死亡，另有一人在送醫過程中死亡。

此外，警方估計造成至少27人受傷，其中2人傷勢較嚴重，已緊急空運送往醫院急救。

嫌疑女槍手校園內輕生 校方緊急關閉校園

警方指出，該起槍擊案的嫌犯疑似在犯案後自殘，於校園中喪生，事後已安全撤離校園內約100名的學生、教職員，不過基於隱私與調查完整性，暫時不會公布案件細節，包含死者年齡、槍手身分等，強調目前仍在調查釐清當中，未來幾天內會向外界說明。

根據坦布勒嶺中學官網資料，目前共有175多名學生，事發後校方也緊急宣布停課通知，表示為確保學生安全，直至週末之前都將關閉校園。

坦布勒嶺市長克拉科卡（Darryl Krakowka）悲痛表示，小鎮人口僅2400人，彼此關係緊密，直言這些死者、傷者並非居民，而是「家人」。

2400人城鎮發生大規模槍擊 加拿大總理不捨發聲

卑詩省長埃比（David Eby）稍早發布聲明替受難者哀悼，表示「我們的心與 Tumbler Ridge 那些失去親人的家庭同在」，強調將全力支援該社區，幫助所有人度過難關。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示，對於這起槍擊案感到無比震驚、悲痛，對喪生的人們表示哀悼，也對冒著生命危險的救難人員致上由衷的感謝，未來將持續與各部會密切聯繫，確保社區能夠獲得支援，「加拿大政府與所有不​​列卑詩省居民站在一起，共同面對這場可怕的悲劇。」

據了解，坦布勒嶺鎮人口僅2400人，在1970年代末曾因盛產煤礦快速發展，但隨著礦坑關閉，逐漸轉型為以「恐龍結合瀑布」聞名的觀光景點，被聯合教科文組織認定為「具有國際重要地質、地理與人類歷史意義」的地區。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



