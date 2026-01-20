加拿大向中國製電動車敞開大門！特斯拉有望成為早期贏家
加拿大近日宣布取消對中國製電動車（EV）課徵的100%關稅。對此，專家分析，美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）可望成為最早受惠於此措施的汽車製造商之一，原因在於該公司早期便從上海工廠向加拿大出口車輛，且在當地已建立完善的銷售網路。
據《路透社》報導，根據16日宣布的貿易協議，加拿大將允許每年最多49,000輛中國製車輛進口，並適用最惠國待遇（most-favoured nation）的6.1%關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，該進口配額在5年內有可能提高至70,000輛。
不過，協議中的1項條款規定，配額的一半將保留給售價低於35,000加幣的車款，而特斯拉目前所有車型的售價均高於此一門檻。
隨著中國車廠積極擴大出口，勢必希望把握這項機會，但特斯拉具備先行優勢。早在2023年，特斯拉便已為其全球規模最大、成本效率最高的上海工廠增設產線，以生產並出口符合加拿大規格的「Model Y」車型。
同年，這家美國車廠開始從上海向加拿大出口該款車型，使加拿大自中國進口汽車的數量大幅增加。經由加拿大最大港口溫哥華（Vancouver）進口的中國製汽車年增率達460%，2023年總量達44,356輛。
然而，2024年加拿大政府為了反制所謂的「中國刻意由國家主導的產能過剩政策」為由，跟進美國對中國製電動車課徵100%關稅，迫使特斯拉停止從上海出口，改由美國與柏林工廠供應加拿大市場。
目前，特斯拉是將德國柏林工廠生產的「Model Y」出口至加拿大，但較便宜的「Model 3」等更多車型主要仍在中國生產。
位於賓州的研究機構「AutoForecast Solutions」副總裁菲奧拉尼（Sam Fiorani）表示：「這項新協議可能會讓這些出口相當迅速地恢復。」
特斯拉在加拿大已擁有39家門市，而中國品牌「比亞迪」（BYD）與「蔚來汽車」（Nio）目前則尚未在加拿大設立銷售據點。此外，由於特斯拉僅有4款核心車型，相較於中國車廠動輒數十款產品，其在行銷布局上的調整速度也可能更快。
上海顧問公司「AutoForesight」董事總經理張豫指出：「特斯拉確實具備優勢，因為其車型、版本較少，生產線相對簡化，使其能夠靈活地在任何國家生產、銷售到任何市場，以達成最佳成本效率。」
不過在關稅實施前，其他曾向加拿大出口中國製車輛的品牌，也包括「富豪汽車」（Volvo）與「極星」（Polestar），而這2家公司皆隸屬於中國的「吉利汽車集團」（Geely）。
此外，中加貿易協議中關於價格的條款，也會為中國品牌帶來空間。「AutoForecast Solutions」的菲奧拉尼認為：「真正的受益者，可能是中國汽車製造商，以及尋求入門級車款的加拿大消費者。」
倫敦顧問公司「GlobalData」中國市場預測主管曾志強（John Zeng，音譯）則指出，這項配額制度也可能為中國車廠提供測試加拿大市場的機會，尤其當地擁有相當龐大的華裔加拿大人口。
另據《加拿大廣播公司》（CBC）引述1名加拿大高層官員報導，加國希望在未來3年內，與中國企業探討合資與投資機會，結合中國的技術與經驗，在加拿大本土打造電動車。目前，中國最大電動車製造商比亞迪（BYD）已在加拿大安大略省（Ontario）設有1座電動巴士組裝廠。
