加拿大哈利法克斯港迎接全新AMERIGO服務啟航

據英國航運相關網站表示，加拿大東岸重要港口哈利法克斯港（PSA Halifax）宣布，新開設「AMERIGO服務」已於今年十一月二十五日正式啟航，由CMA CGM旗下以液化天然氣（LNG）為動力的貨櫃輪「CMA CGM Ambition」首次靠泊該港 Atlantic Hub碼頭。

這項由CMA CGM、COSCO Shipping、OOCL及 Ocean Network Express（ONE）共同營運的聯合航線，將強化地中海與北美之間的貿易直航路線，為加拿大出口商與進口商提供更佳的市場通路與運輸效率。航程將涵蓋多個地中海門戶港，包括義大利的薩萊諾、拉斯佩齊亞、熱那亞、瓦多利古雷，西班牙的巴倫西亞與阿爾赫西拉斯等；及美國東岸重要港口如紐約、諾福克、薩凡納與邁阿密。

PSA Halifax總經理Duncan Glass表示，AMERIGO服務啟動，展現該公司致力促進全球貿易流通的決心。他指出，新航線將為客戶帶來更多選擇、更快速運輸時間，並透過Halifax作為中轉點，藉助該港與加拿大全國鐵路系統的銜接，順利連結至蒙特利爾、多倫多，甚至美國中西部地區。另，PSA Hali-fax表示，AMERIGO服務也將提升其作為北美東岸「冷鏈樞紐港」的戰略地位。該港已設有快捷鐵路方案，可將生鮮冷藏貨物（例如柑橘類果品）在當日從船舶轉運到鐵路，快速運送至內陸市場。此種「船轉鐵」模式將有效縮短供應鏈與運輸時間，有利鮮貨品質保鮮與市場供應穩定。

港務局Halifax Port Author-ity負責人Fulvio Fracassi表示，代表港口對AMERIGO服務與CMA CGM Ambition首航表達熱烈歡迎。此次新增地中海服務，不僅與Ocean Al-liance與ONE 既有南亞與東南亞航線互補，也為加拿大貿易開啟新契機，促使加拿大貿易具多元性與穩定性。

CMA CGM Ambition號輪是七千三百二十七TEU的液化天然氣動力貨櫃輪，屬 CMA CGM推出的新世代環保節能船隊之一，符合全球航運業減碳與綠色轉型潮流。

隨著AMERIGO服務啟動，PSA Halifax不僅進一步擴大港口網絡覆蓋，也強化其在全球供應鏈中的樞紐角色。對加拿大與北美進出口業者而言，新航線帶來更高效率、更廣市場，及更穩健的冷鏈物流支持。未來隨著港口與鐵路整合日益成熟，Halifax的戰略地位將更為重要。