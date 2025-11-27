加拿大喜劇不「政」常更衣室 翻轉身障者印象

圖/公共電視

2025年公共電視的「世界公視大展」，收錄加拿大喜劇《不「政」常更衣室》（Changing Rooms），片中介紹一支與眾不同的游泳隊，它是由一群身障者所共組的，泳隊成員們沒有因自己的障礙類別感到受限，而是用沒有上限的幽默，反轉世俗對他們這個群體的刻板印象。一個身障者的全新印象，就此誕生在泳池更衣室這個空間。

《不「政」常更衣室》片段：「我們需要一個代表我們的口號。這樣不會有點蠢嗎？一定要代表我們嗎？我也覺得。我不覺得大喊『一、二、三，殘障』會有什麼幫助。」

廣告 廣告

歡迎光臨這個政治不正確的泳池更衣室。

《不「政」常更衣室》片段：「一、二、三，(各喊各的)。(各自離開)。這活動真好玩，讓我們更團結了耶。 哈囉？有人嗎？」

加拿大喜劇《不「政」常更衣室》用一共8集，呈現出一群泳隊的身障者成員，身體有限，但這一點沒有上限。

《不「政」常更衣室》片段：「你那雙腿也差不多掛了吧，麥克。那是肌肉萎縮，不一樣。兩個有差嗎？當然有。」

他們用幽默，反轉世俗對他們的憐憫偏見。主角們包括患有成骨不全症，只能靠輪椅代步的麥克；裝有義眼的史蒂芬；和四肢不全的凱瑟琳。

《不「政」常更衣室》片段：「政府給你多少錢啊？喔，2700塊一個月吧。你根本被坑了，我拿3萬2000塊。3萬2000塊？很不錯耶。而且你根本不用買鞋子。你該去跟政府抗議一下。你那隻眼睛一個月至少值5400塊。真的嗎？那如果我跟你一樣有輪子呢？輪子可以多加2萬1000塊，所以加上你的眼睛，你就可以月領2萬6400塊，還免稅。那如果他還像我這樣只有一隻手呢？那他可以拿更多，大賺一筆。這樣可以月領4萬8623塊。嘿，你算得還真精，那還蠻划算的。」

還有不由自主抽動的妥瑞症患者凡爾。

《不「政」常更衣室》片段：「啊。你講話這麼大聲的話，戴耳機也沒用啦。抱歉，妥瑞症快把我逼瘋了，所以為了紓壓...你轉嫁壓力給其他人？我聽我最喜歡的音樂。你最喜歡的，啊，咿，啊，啊，這首嗎？」

也有小時候中過風，現在是金魚腦的卡羅。

《不「政」常更衣室》片段：「哈嘍，嗨。我是卡羅。很高興認識你。很高興認識你。你的障礙別是什麼？我什麼都會忘。原來。如果你什麼都會忘，怎麼還會記得你曾經中風？你真的很過分。」

每一次的見面，都如素未謀面。

《不「政」常更衣室》片段：「哈嘍，嗨。我是卡羅。我是...史蒂芬。我是查爾斯。很高興認識你。我也是。」

在這些泳隊成員眼中，障礙，不是問題，而是每個隊友的個人標誌。

《不「政」常更衣室》片段：「嗨。你看。他叫金雞，因為金雞獨立。」

這群勇敢的選手們，是由教練皮耶爾（Pierre）一手指導。

《不「政」常更衣室》片段：「各位...身為你們的...你們的教練，導師、榜樣、心靈指引...。」

皮耶爾也有不能歸類在障礙別的症狀，「自負」和「一毛不拔」，但他對所有隊員都一視同仁平等相待。他的自負，一樣替更衣室帶來地獄級的幽默。

《不「政」常更衣室》片段：「我賭2000塊我可以治好。成交。讚啦。好，來吧，跟妥瑞症說再見。深呼吸，然後憋氣到我說好。三、二、一開始。好，憋住、憋住、憋住。現在，五、四、三、二、一。呼，啊。很好，繼續。繼續對著袋子呼吸。加油，加油，加油。三、二、一。好，我們接下來...不要，我知道你要幹嘛。我又不是打嗝，我是妥瑞症耶。天啊，真好笑，笑死我了。」

泳隊成員們的生活也會碰上尋常考驗，比如失戀。

《不「政」常更衣室》片段：「我男友說我不夠努力才會這樣。才怪。」

這時候就要找到最適合的金魚腦隊友，當一而再再而三吐苦水的出口。

《不「政」常更衣室》片段：「你們怎麼還在這裡？我們在泳池等你們八百年了。人生不是只有訓練，我有難題要處理。對，她有點事。我們很快就好了。那你們快點，我們在外面快凍死了。我剛剛講到哪裡了？啊對了，我回家的時候看到我男友跟那個女生在一起。誰啊？我男友。啊對，你有男朋友，你好幸運喔。」

在這個空間，人們對身障者的刻板印象完全不存在。泳池更衣室的成員，正在用自己的幽默，替身障者這個群體，打造一個全新印象。

更多 TVBS 報導

世界公視大展！我獨自上網.七日斷網挑戰

後照鏡中的家園！波蘭導演兼志工 撤離烏克蘭人

白人不寫的美國歷史 非裔亞裔為奴艱辛

川派500國民兵進駐芝加哥 嗆民主黨首長抓去關！

