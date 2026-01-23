加拿大嗆 不是仰賴美國生存 川普火大 撤和平委員會邀請

加拿大總理卡尼22日公開反駁美國總統川普的言論，強調加拿大的存在並非仰賴美國，「加拿大人是自己國家的主人」。這番話儼然惹怒川普，讓他隨即宣布，撤回邀請加拿大加入由美國主導成立的「和平委員會」。

美國商務部長盧特尼克22日也批評，卡尼近日加強與大陸貿易關係的舉動是「政治噪音」，並警告這種做法恐將影響2026年將展開的新版北美貿易協定談判。

川普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上聲稱，「加拿大之所以存在，全靠美國」，要求卡尼在未來的發言中，謹記這點。

卡尼22日在加拿大魁北克城演講時，承認美加兩國在經濟、安全、文化交流方面，建立了卓越夥伴關係，但「加拿大並非仰賴美國而生存。加拿大之所以繁榮，是因為我們是加拿大人。」他還說，「我們是自己國家的主人。這是我們的國家，這是我們的未來，選擇權在我們手中。」

同日稍晚，川普在社媒平台通知卡尼，他已撤回對加拿大加入和平委員會的邀請。他發文寫道，「請將此貼文視為和平委員會，撤回對加國加入『有史以來最負盛名』的領袖委員會的邀請。」

川普22日在世界經濟論壇上，簽署和平委員會章程，不到20國的和平委員會創始成員，見證了簽署儀式；美國西歐盟友無一到場。

另一方面，克里姆林宮23日表示，俄羅斯總統普丁與美國特使魏科夫、川普女婿庫許納，討論了向川普倡議主導的「和平委員會」，捐贈10億美元的可能性，但前提是美國必須解凍部分俄羅斯資產。

克宮外交事務顧問鄂夏柯夫告訴記者，「我們願意從上屆美國政府凍結的俄資產中，撥出10億美元用於該組織的預算。」這些儲備金是2022年被凍結，其餘資金「可用於重建受戰事影響的地區」。並補充說，這一切等到「俄烏和平條約締結後」才會發生。