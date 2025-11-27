加拿大國防部評測：F-35「碾壓」獅鷲 經濟誘因可能改「混合機隊」

根據《CBC》取得的官方評分文件，美國製造的 F-35 隱形戰鬥機在技術與軍事能力上大幅領先瑞典 SAAB 的「鷹獅 E」（Gripen-E），兩者在多項關鍵指標上的差距被形容為「毫無懸念」。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

[Newtalk新聞] 加拿大國防部 2021 年舉行的戰機採購競標結果近日再度成為焦點。根據《CBC》取得的官方評分文件，美國製造的 F-35 隱形戰鬥機在技術與軍事能力上大幅領先瑞典 SAAB 的「獅鷲 E」（Gripen-E），兩者在多項關鍵指標上的差距被形容為「毫無懸念」。但另有消息指出，加拿大仍希望「獅鷲」列入「混合機隊」的考慮選項，主要原因是可能技術移轉在加拿大製造生產，創造更多的就業機會。

此次競賽主要評估各型戰鬥機在保衛北美大陸的能力，以及在現代戰場任務中生存與成功的可能性。文件顯示，F‑35 在軍事能力項目拿下高達 95% 的分數，總分 57.1 / 60 分。相較之下，獅鷲 E 僅獲 33%，總分 19.8 分，兩者差距超過一倍。

國防部評估指出，兩款戰機在「任務性能」及「全壽期升級能力」方面的差距尤其明顯，成為拉開分數的主要原因。

加拿大國防部在回應媒體詢問時表示，對 F‑35 採購案的審查程序仍在進行；而多位專家及參與競標的企業代表也坦言，這是他們首次看到如此具體的評分細項。

瑞典 SAAB 的「獅鷲 E」（Gripen-E）。 圖：翻攝Saab AB官網

加拿大全球事務研究所所長戴維．佩里表示，這份評估結果或許能解釋杜魯道政府為何最終決定採購 F‑35，儘管自由黨在 2015 年曾承諾不會購買該型戰機。「競爭結果顯示勝負明確。我原以為 F‑35 會取勝，但沒想到領先幅度如此巨大。」

魁北克大學蒙特婁分校學者賈斯汀．馬西則指出，評分顯示獅鷲 E 在軍事能力上「系統性地落後」。他強調，尤其在加拿大曾討論是否減少 F‑35 採購數量、改購獅鷲的背景下，這份結果格外具有指標性。「加拿大真的要戰力較弱的選項嗎？」

加拿大皇家空軍前中將伊凡．布隆丁也表示，分數證實 F‑35 的整體優勢，使得其他美歐戰機實際上「毫無競爭空間」。他指出，F‑35 的核心優勢包括強大的匿蹤性能，以及融合來自軍艦、其他 F‑35 與僚機、偵察平台等多方資訊的能力。「放在一起比較，根本不在同一個級別。F‑35 是目前全球性能最強的戰鬥機。」

不過，另一名退役軍官查爾斯「達夫」沙利文則提出不同看法。他認為，加拿大空軍長期偏好 F‑35，而 2021 年競標的評分標準本身也可能對 F‑35 更為有利。他指出，這並不意味獅鷲 E 的表現較差，而是競賽制度本身便更契合 F‑35 的技術特性。

