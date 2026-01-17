加拿大女疑當提領車手 亮眼穿著吸睛警南北連線逮人

cnews204260117a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局武陵派出所警員劉兆麟，追查詐騙集團提領車手，發現1名涉嫌重大的女子，穿著華貴打扮亮眼，依據特徵循線調查，鎖定22歲加拿大籍的詹姓女子。桃園警分局表示，過濾發現詹女，涉嫌於去年12月底，以觀光名義來台，卻擔任詐騙集團提領車手，在桃園地區透過自動提款機等，提領了10餘次，贓款多達50幾萬元。

桃園警分局表示，員警鎖定詹嫌後，為避免她潛逃出境，立即通報移民署國境事務大隊及航空警察局等協助攔查。前（15）天詹女企圖由高雄小港機場，搭機離台時，被趕到的員警迅速留置。桃園警分局員警也隨即依法將她移送法辦。

cnews204260117a03

桃園警分局表示，詐騙手法日益翻新，今年1月迄今，已查獲11件詐騙案件，逮獲共11名車手，攔阻詐騙金額約新台幣2350萬元。也呼籲民眾，切勿輕信未經查證的不實訊息。遇有可疑，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，共同防止詐騙案件。

照片來源：桃園市警方提供

