加拿大好市多販售「舊振南鳳梨酥」 售價曝光掀網議

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露百年糕點品牌「舊振南」的鳳梨酥出現在加拿大好市多，一盒18入售價26.99元加拿大幣(約台幣618元)，意外引起網友熱議，比較商品在加拿大和台灣的售價。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在加拿大的好市多看見舊振南的鳳梨酥，每盒售價為加拿大幣26.99元，店員也有提供試吃，以推廣商品。

怎料，貼文一出，大批人關注起售價，「台幣650合理嗎」、「記得去年台灣機場約550台幣」、「算便宜吧，舊振南真的好貴」、「加拿大買比較便宜」、「試吃了的確不錯但如果用這個價格賣，老外應該比較難買下去。單單等吃過的人買好像不夠volume」、「去年底有在多倫多看到～便宜1元」、「台灣12入，重量一樣35g；加拿大18入，重量一樣35g，你覺得這樣價格有比台灣貴嗎？平均算下來，台灣還比較貴」。

廣告 廣告

不過，也有人指出，加拿大標價是未稅價，結帳還要加上消費稅，各省稅率不一，大約5%-15%，但整體比較下來，加拿大的售價還是算便宜。由於日前才爆發金色三麥「瓶裝蜂蜜啤酒」的定價爭議，感覺地出來民眾也逐漸放大檢析海外售價。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣好市多10年首度漲會員費 商業副卡漲幅逾6成

颱風過後蛤蜊逾8成暴斃 貴！零售價「1斤150元」

中市府宣布好市多擬落腳西屯 議員批違城鄉平衡

