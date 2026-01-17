加拿大將大減中國電動車關稅 加總理：中國比美更可預測

2026年1月16日，加拿大總理卡尼在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。路透社



加拿大總理卡尼（Mark Carney）正在中國進行訪問，16日與中國達成初步貿易協議，加拿大將削減中國電動車的進口關稅，交換中國降低對加拿大油菜籽的進口稅率。對此，美國貿易代表、運輸部長等官員陸續表示，加拿大未來肯定會後悔。

路透社報導，加拿大總理卡尼16日與中國國家主席習近平等高層會談後表示，加拿大初步將允許4.9萬輛以內的中國電動車以貿易最惠國待遇的稅率，即6.1%的稅率進口至加國，之後將逐漸提高限額，預計5年內會放寬到約7萬輛。

加拿大2023年進口了4萬1678輛中國電動車，前一任總理杜魯道2024年跟進美國，對中國電動車徵收100%關稅，招致中國報復。中國2025年3月對價值超過26億美元的加拿大農產品和食品加徵關稅，該年度中國從加拿大進口的商品減少了10.4%。

而根據新協議，中國可能在3月1日前降低加拿大油菜籽的關稅，綜合稅率由84%降至約15%。卡尼表示，中國對菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的報復關稅都會在3月起取消，至少持續到年底，為加國增加近30億美元的出口額。

加拿大主要製造汽車的省份是安大略省，省長福特（Doug Ford）譴責這項協議，在社群平台上指責卡尼「邀請大量廉價中國電動車傾銷加拿大，卻沒保證對加拿大經濟、汽車或相關供應鏈進行對等的投資」。

川普多變，卡尼：中國更好預測

卡尼表示，恢復到先前的關稅稅率，能為現在的加拿大帶來更多益處，「加拿大若要建立具有自身競爭力的電動車產業，就需要向有創新力的夥伴學習，利用他們的供應鏈，並增加國內的需求」。

此外，加拿大還打算擴大離岸風電投資，增加對亞洲的液化天然氣出口，在能源領域上尋找與中國合作的機會。

卡尼在記者會上被問到，是否認為中國比美國更可預測、更可靠，卡尼不諱言指出：「以最近幾個月的加中關係發展來說，中國確實更具有可預測性，而且我們也得到了一些成果。」

美國總統川普最近還加大對丹麥自治領地格陵蘭的聲索，引發北約內部齟齬。加拿大也是北約的一員，卡尼說他此行還與習近平討論了格陵蘭的問題，「我們在這方面有很多共同的觀點」。

美國酸：以後會後悔

對於卡尼決定降低中國電動車關稅一事，川普表示：「他本來就該這樣做嘛，能簽署貿易協議對他來說是好事。如果能和中國達成協議，就應該這樣做啊。」

不過，美國其他官員則不看好加拿大此舉。美國運輸部長達菲（Sean Duffy ）說，加拿大之後「肯定會後悔把中國車引入他們的市場；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則告訴財經頻道CNBC，長遠來看，加拿大不會樂見自己當初達成了這項協議，「我們不在美國賣那麼多中國車，是有原因的。我們是用關稅來保護美國汽車工人和美國民眾。」

葛里爾還指出，美國2025年初通過了有關導航系統和智慧汽車網路的規定，對中國車進口到美國市場造成重大阻礙，他認為中國車商很難遵守美國的規定，在美國不易進行銷售。

