加拿大對我課鋼鐵關稅！業者恐年損逾17億元 經貿辦不忍了：已向WTO提諮商

​加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外對特定鋼鐵品進口加徵50%關稅，並對全球特定鋼鐵衍生品加徵25%關稅。對此，我國行政院經貿談判辦公室今（19）日下午說明，加拿大鋼鐵進口措施損害我國產業利益，我國多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大關切，而為促使加拿大積極討論解決方案，我國已正式於世界貿易組織（WTO）爭端解決機制提出諮商。

WTO於日內瓦時間18日公告，台灣已就加拿大對進口鋼鐵產品加徵關稅一事提出申訴，內容涉及加拿大對特定鋼鐵產品進口實施關稅配額（TRQs）與附加稅，以及對特定鋼鐵衍生性產品進口徵收全球關稅的措施。對此，我國經貿談判辦公室今日下午說明，我國是在15日就加拿大對我不公平的鋼鐵進口限制措施，於WTO架構下正式提出諮商要求，WTO也於18日上網並周知WTO會員。

廣告 廣告

經貿辦指出，加拿大對我國等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅，另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅，如我國重要螺絲螺帽產業。惟加拿大鋼鐵進口措施，已損害我產業鋼鐵利益，據鋼鐵公會估計，鋼鐵配額措施將使我國鋼鐵業者全年合計損失超過新台幣17億元，螺絲螺帽若維持原出口水準，我國業者全年將增加新台幣13億元額外關稅負擔。

經貿辦續指，鋼鐵產業對我國防等產業發展至關重要，也為我國創造出口利益，但近來加拿大、墨西哥及歐盟等國，為防範中國產能過剩鋼鐵，陸續對鋼品採取進口保護措施，嚴重影響我鋼鐵產品出口。

經貿辦說明，我國已多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大表達關切，強調加拿大的鋼鐵進口措施不符合其在WTO架構下的義務與承諾，且不排除透過WTO爭端解決機制要求諮商，加拿大方面表達尊重我國在WTO架構下的相關權利。為促使加拿大積極與我國討論互利解決方案，也應鋼鐵公會向政府訴求，我國現正式於WTO爭端解決機制提出諮商。

經貿辦也說，台灣與加拿大為理念相近貿易夥伴，已簽署避免雙重課稅協議、投資保障暨促進協議以及科學、技術與創新協議等，雙方致力推動自由公平貿易，以及以規則為基礎的多邊貿易體系，面對全球鋼鐵產業困境應加強溝通合作，打擊低價鋼品與違法轉運。我國期盼與加拿大合作，為我國鋼鐵業者爭取利益，提供公平且可預測的競爭環境。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

