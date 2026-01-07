加拿大導演《臥虎藏龍》看30幾遍 助攻張震二封金馬影帝

張震以《幸福之路》奪下第二座金馬影帝，韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）也抱回家最佳新導演殊榮，電影並一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角、最佳導演，與好萊塢眾星同場競逐。

《幸福之路》是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長片，談及選角，他坦言劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍。」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

張震與魏愷樂在《幸福之路》飾演父女。（圖／甲上娛樂提供）

張震片中化身為在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，這次他以一種更放鬆的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」。他希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。

《幸福之路》將於1月29日在台上映，台灣片商也同時宣布，1月12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一一場《幸福之路》張震深度映後座談影人場，門票將於1月8日中午12時正式開賣。

《幸福之路》張震飾演在生活中掙扎的外送員父親。（圖／甲上娛樂提供）

