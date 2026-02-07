加拿大急轉彎！積極爭取與中資合作 打造電動車出口全球

加拿大工業部長趙美蘭表示，正積極爭取與中資合作打造電動車。路透社資料照片



加拿大工業部長趙美蘭表示，加國政府正積極爭取與中國合資成立電動車工廠，目標是在加拿大設廠，將產品出口至全球。

趙美蘭（Mélanie Joly）週五（2/6）接受《彭博新聞》專訪。她指出，加拿大已有部分汽車零組件企業在中國營運，未來可參與加拿大的合資組裝廠。

趙美蘭表示：「相信這些優秀的加拿大企業可以與中國電動車公司合作，共同打造一款同時具有加拿大與中國血統的車款，出口到世界各地。」

加拿大表態願與中國合作生產電動車，是一大轉向，明顯有意降低對美國汽車市場的依賴。加拿大以往曾指責中國對自家汽車製造商提供補貼，也曾對中國電動車的資安問題表達疑慮。

如今，趙美蘭則宣稱「可以找到方法，在車上安裝軟體來解決安全顧慮」。

她也表示：「相信能擁有符合加拿大國內標準的勞動條件，並透過這些投資建立本地供應鏈。」

趙美蘭表示，目前已就加拿大企業如何配合中資進入加拿大汽車產業進行「積極對話」，隸屬黑莓公司（BlackBerry）的加國軟體開發商QNX就是參與討論的企業之一。

趙美蘭上月訪問中國時，曾與比亞迪、奇瑞汽車等中國電動車高層會晤。她表示，已向許多中企強調，QNX是「尖端技術公司」，可在全球進一步擴展影響力。

趙美蘭以日本本田（Honda）在安大略省生產平價Civic轎車為例，認為即使在加拿大的勞動成本較中國高，共同打造的電動車仍能具備全球競爭力。

加拿大吸引中資投資電動車，是總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平「貿易休戰」計畫的一部分。加拿大自2024年起追隨美國，對中國電動車實施100%關稅，但卡尼上月訪中時，中國同意取消對加拿大農產品的關稅，換取加拿大每年對4.9萬輛中國製電動車免關稅。

卡尼與趙美蘭已在週四公布加拿大汽車產業的整體策略。此前由於美國總統川普的高關稅政策，加國汽車產業受到重創。美商通用汽車（General Motors）近期宣布對加拿大的工廠裁員，美商斯泰蘭蒂斯（Stellantis NV）也取消在多倫多附近重啟Jeep生產線的計畫。

