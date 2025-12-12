加拿大挖美國H-1B人才 砸近300億推「快速通道」

加拿大工業部長趙美蘭表示，加拿大將強化投資「科研領域」，加倍壓注，吸引高級科研人才，留在加拿大。

紐約時報報導，加拿大正積極吸引全球各地的高級技術研究人才，包括持有美國H-1B工作簽證者。紐約時報指出，川普政府先前推出「限縮移民政策」，大砍科研經費，令H-1B簽證持有者備感壓力。（葉柏毅報導）

加拿大政府日前宣布，未來幾年將投入總額12億加幣，合台幣超過272億的經費，吸引並留住來自世界各地的科學家，包括在知名醫院與大學任職的人才。加拿大政府同時指出，未來幾個月，也會針對持有美國H-1B工作簽證者，推出「快速通道」（accelerated pathway）。

加拿大工業部長趙美蘭表示，就在「別的國家」打壓學術自由、破壞尖端研究之際，加拿大正在投資科學領域，而且加倍押注。趙美蘭在聲明裡，並沒有直接點名美國。

趙美蘭表示，這項計畫的首要目標，是要讓高級科研人才，能在加拿大安心生活做研究。她表示，加拿大在過去數十年來，一直面臨人才流失，現在要進入「人才回流模式」了。趙美蘭強調，要為全球的高級專才，創造一個「安穩無憂」的環境。