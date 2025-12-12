加拿大推出耶誕紀念幣 台裔設計師巧思創造歡樂

（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）加拿大皇家鑄幣廠推出一款充滿耶誕氣息的紀念幣，這款紀念幣由台裔設計師陳思寧（Emily Chen）操刀，她希望台灣民眾能透過這款紀念幣一起體會加拿大節慶的歡樂和神奇。

這款稱為「奇趣假日樹－立體硬幣」（Whimsical Holiday Tree–Lenticular Coin）的紀念幣設計正面有4種動物─北極熊、兔子和河狸在耶誕樹梯中玩耍，還有一隻麋鹿悠閒地吃草；背面則是查爾斯三世國王（King Charles III）的頭像。這款紀念幣全球限量發行3萬枚。

「立體」（lenticular）指的是一種通過柱透鏡光柵板，使得經過特殊處理的平面圖像呈現立體感，創造出運動錯覺的印刷工藝。

陳思寧對中央社說，這款硬幣最大特色就是「充滿動感」。如果傾斜硬幣，可以發現硬幣上的北極熊、兔子和河狸會俏皮地滑下樹。

「這些動物都是加拿大代表性的動物，也曾分別出現在不同面值的硬幣上，所以我在設計時就想整合這些加拿大特色，帶領民眾透過動物的律動，一起體驗刺激又歡樂的假日氣氛。也很希望台灣民眾能透過硬幣設計，貼近加拿大北國風情，和我們一起歌頌冬季的美好。」

翻面欣賞查爾斯國王頭像，不同的觀看角度，也會發現頭像呈現完全不同的兩種面貌。

出生在加拿大的陳思寧，從小就很喜歡藝術。1998年皇后大學美術系畢業後，一直從事平面設計和插畫工作，去年加拿大皇家鑄幣廠邀請3位設計師設計2025年耶誕紀念幣，最終她的作品中選。

她說：「去年夏天我就設計好了硬幣，但鑄幣廠讓我保密，一年多後大家知道是我的作品後，許多認識與不認識的人紛紛要買這款紀念幣，還希望我在外盒上簽名，實在令我受寵若驚。」

陳思寧的舅媽和舅舅是行政院顧問張理瑲及夫婿潘立中，他們對姪女的設計作品被加拿大鑄幣廠選中感到萬分驕傲。張理瑲對中央社說：「思寧從小就非常優秀，很有自己的想法，即使在加拿大出生長大，但還會說台語，保留台灣囝仔的純樸善良又勤勞的特質。」

說起台灣文化對她的成長、特別是藝術創意上的影響，陳思寧說：「我從小就是在自由和紀律疊加下長大的。父母會要求我們玩耍前做好該做的事，生活上要有規律，但始終給我無限的思想空間。」

去年初正值總統大選期間，她和丈夫、2個孩子一起到台灣探親旅遊，除了大啖美食、欣賞美景外，也體驗到獨特的台灣選舉熱情。「我們一家人都覺得很有趣，和加拿大選舉的氣氛很不一樣。但我們都非常喜歡台灣，和加拿大一樣，是重視多元文化和自由民主的國度，2個孩子一直吵著希望能再去台灣。」

對於接下來的新目標？陳思寧說，正計劃出版一本繪本，描繪身為第二代台裔移民如何尋找身分認同，又如何在加拿大的主流社會中凸顯自我價值。「現在不能透露太多，但一定不會讓大家失望的。」

她也開玩笑說：「我50歲時設計了這款面值50分的紀念幣，希望100歲時，我能設計一款面值1元的紀念幣。」（編輯：韋樞）1141212