加拿大推AI戰略 台商盼共創強大科技生態鏈 (圖)

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所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
韓媒直擊竹科 揭台灣半導體稱霸全球關鍵
[NOWNEWS今日新聞]在全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求快速成長之際，台灣半導體產業憑藉完整供應鏈與產業聚落優勢，再度成為國際關注焦點。近日有韓國媒體實地走訪有「台灣矽谷」之稱的新竹...
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
伺服器電源+BBU需求引爆！「電源大廠」5月營收衝上174億元 昨股價叩關225元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導電源供應大廠光寶科（2301）昨（9）日公布新一期營收，其中五月份全球合併營收為174億元，月增4%、年增30%。光寶科說明，在...
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
台積電稱「不排除漲價」 手機、筆電恐變貴
[NOWNEWS今日新聞]全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）表示，通貨膨脹正推高其營運成本，因此不排除調漲價格的可能性。由於台積電負責生產包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）以及蘋果（Apple）...
MLB》鄧愷威陷入苦戰 前2局失掉7分陷大幅落後
效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，於台灣時間6月10日上午9時38分作客Angel Stadium，迎戰洛杉磯天使，力拚本季第4勝；天使則推出22歲、本季首度升上大聯盟的右投Walbert Ureña先發應戰。
中國被警告了！入侵行為太誇張 大洋洲兩強國結盟嗆：反對台海動武
即時中心／高睿鴻報導中國近年積極提升武力，並頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃，雖尚未爆發全面衝突，但日復一日以各種灰色地帶襲擾手段，讓台灣不得不嚴加防範。其中一種「軟土深掘」的方式，就是將台灣海峽「內海化」，但這也等同跟國際社會「對著幹」、恐破壞各國在此自由航行的權利。據悉，最近澳洲、紐西蘭總理舉行兩國領袖峰會，過程中也有談到台海和平的相關議題。
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。