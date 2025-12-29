加拿大擬造破冰兩棲登陸艦 拓展北極投射能量

記者賴名倫／綜合報導

「加拿大廣播公司新聞網」（CBC News）27日報導，加拿大軍方已著手與造船工業接洽，探索建造具備破冰能力（ice-capable）兩棲登陸艦的可行性，藉此拓展加拿大武裝部隊在極圈環境及海冰區域的兵力投射能力，進而加強維護北極安全、嚇阻潛在威脅。

報導指出，皇家加拿大海軍（RCN）司令陶普希中將（Vice-Admiral Angus Topshee）在接受CBC訪問時指出，考慮到北美大陸在極圈區域，僅有丹麥自治區格陵蘭首府努克（Nuuk）是不凍港，導致港口作業面臨極大限制，因此海軍也研擬建造具破冰能力兩棲登陸艦，以便運用破冰能力克服冬季海冰限制，並在缺乏大型港口設施狀態下，運用小型登陸艇、氣墊船或是直升機，執行艦岸運動，從海上向近岸執行投射任務，滿足加國北部極圈區域的防衛作戰需求。

廣告 廣告

為此，加國海軍近期已和「戴維造船公司」（Davie Shipbuilding）、「西斯潘公司」（Seaspan）在內至少2家本土造船工業進行初步接觸，商討建造具破冰能力兩棲登陸艦的構想，並獲得初步正面回應；他除強調這款新型艦艇可作為移動式基地、具備重要防衛價值；還主張加國可研擬建造一款小型海防巡邏艦（corvette），持續提升近岸防衛能量。

報導則分析，隨著俄羅斯與中共對北極野心持續增加，加拿大也決心提升國防預算，強化建軍備戰；而這款新型艦艇除可滿足防衛任務需求，也具備人道救援／災害防救（HA/DR）彈性，可望為維護區域穩定做出具體貢獻。

加拿大擬打造具備破冰能力（ice-capable）兩棲登陸艦，用於提升極圈防衛作戰能力。圖為加國海岸防衛隊破冰巡邏艦「麗笙號」（Radisson）。（達志影像／美聯社資料照片）

加拿大擬打造具備破冰能力（ice-capable）兩棲登陸艦，用於提升極圈防衛作戰能力。圖為加國海軍「布魯克號」（HMCS Margaret Brooke）大型巡邏艦。（取自加國海軍「X」）