加拿大放行陸電動車 美稱必後悔

記者施欣妤／綜合報導

加拿大日前與中共簽署協議，降低對中國大陸製電動車的關稅，美國運輸部長達菲16日直言加拿大未來會「後悔」，暗示此舉將帶來巨大風險。

達菲16日訪問美國俄亥俄州的福特汽車（Ford）工廠，對於加拿大開放陸製電動車進入市場的決定，他認為「未來回頭看，必定後悔莫及」。美國貿易代表葛里爾也指出，加拿大的決定「存在風險」，表示美國不在本土大量銷售陸製電動車是有原因的，重申美方將繼續透過關稅等措施，確保美國汽車業與民眾免受侵害。

對於陸製電動車恐藉此進入北美市場，甚至影響美國對加拿大汽車出口規模，葛里爾說：「獲准進入加國的車輛數量有限制，應不會影響美國對加拿大的汽車供應。」

加國總理卡尼14至17日訪問中國大陸，簽署協議降低陸製電動車關稅，從100%降至6.1%（最惠國稅率），每年限額4.9萬輛，至第5年配額將擴增至7萬輛。

儘管加國公告指出，加拿大以配額制代替加徵關稅政策，並指4.9萬輛配額相當於2023和2024年陸製電動汽車每年對加出口量，占加拿大新車市場不到3%，但在美國強化對「中」貿易限制之下，此舉也引發北美市場動盪。

達菲直言，加拿大將會後悔引入陸製電動車。（達志影像／美聯社資料照片）