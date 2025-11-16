加拿大救世軍庇護所 冬令發放義剪服務

關懷也是做好事，慈濟加拿大分會，定期關懷列治文救世軍庇護所的住民，在嚴冬還沒有到來之前，已經幫住民們，準備暖心的冬令物資，也幫忙修剪頭髮，希望清爽迎接年底的各種節慶。

加拿大的11月，志工們已換上冬衣，這天是大夥定期前往庇護所關懷的日子，志工們除了把前幾天就開始準備的禮物包放上車，也打包了80份的素食便當。

庇護所負責人 瓊絲：「他們(慈濟志工)每年都會來這裡，用他們的愛心和支持幫助我們的住民，所以今年他們不僅帶來了物資，還想在餐食方面提供幫助，他們為每個人準備了餐盒。」

庇護所的負責人瓊絲女士，代表住民對慈濟人表達歡迎及感謝之意，大家開始熱絡互動，特別是在義剪區，好多人等著剪髮迎接節慶到來。

志工 邵劼滙：「有個人說，他明天要去找工作，然後今天剪個頭髮，然後也有一個，叔叔他說，他明天要上法庭，然後他要剪頭髮，我覺得我們也滿有意義的，就這樣在各種人 需要不同的幫助下，他們都需要剪頭髮，我們能幫到他們，我們也覺得很開心。」

庇護所住民 伊戈：「理髮後，我看起來比以前精神多了，感覺也很好，非常感謝你們，提供的午餐和理髮服務，以及你們對這裡的居民，提供的所有幫助。」

除了物資上的幫助，志工也透過靜思好話的分享，啟發他們心中的善。

志工 蔡旻樺：「我發現他們人都很好，但只是可能在某些階段需要幫助，所以我們也很開心，可以就是去幫忙他們，讓他們回到社會，可以正常地工作。」

志工短短幾小時的陪伴，讓這群生活暫時不如意的人們，感受到社會的溫情，之後也能更正向地迎接屬於他們的挑戰。

