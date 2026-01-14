加拿大朝野互別苗頭？總理卡尼訪中之際 保守黨副黨魁會晤賴清德、林佳龍

​加中關係解凍、加拿大總理卡尼（Mark Carney）啟程訪問中國之際，加拿大保守黨副黨魁、聯邦眾議院議員蘭絲蔓（Melissa Lantsman）等人來訪台灣，儘管2名執政黨自由黨眾議員在「接受加拿大政府建議」下提早返國，蘭絲蔓等3人仍前往總統府晉見總統賴清德，並受到外交部長林佳龍設宴款待。外交部今（14）日透露，席間雙方就區域情勢、台加深化經貿交流及各領域合作等交流。

加拿大警方2018年應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為長公主孟晚舟後，加中關係至此跌落冰點，但隨著卡尼成為時隔8年，再度應中國國務院總理李強邀請去訪的加拿大總理，且卡尼還將會見中國國家主席習近平，加中關係出現解凍勢頭。特殊的是，卡尼去訪中國之際，原先隨蘭絲蔓等保守黨議員來訪台灣6天的自由黨眾議員何潔思（Helena Jaczek）、拉隆德（Marie-France Lalonde），突然宣布在「加拿大政府建議」下提前3天返國，避免混淆加拿大外交政策。

儘管何潔思、拉隆德提早返國，外交部今日發布新聞稿說明，林佳龍昨日午宴加拿大聯邦眾議員訪團一行，代表我國政府歡迎，席間雙方就區域情勢、台加深化經貿交流及各領域合作等議題交換意見。林佳龍則在臉書發文表示，該訪團為加拿大新政府就任後首個訪台國會團，意義非凡，賴清德昨日接見時特別感謝加拿大政府除了長期堅定支持台灣，並對中國近期在區域軍事動態表達關切。

加拿大軍艦多次航經台海 林佳龍：盼合作延伸這些領域

林佳龍回憶，蘭絲蔓在2023年就曾率團來台，當時時任總統府秘書長的他也陪同前總統蔡英文接見蘭絲蔓在一行，昨日再次見到老朋友，除了感到格外親切，也更感受到台加友誼朝向穩定發展；過去幾年，加拿大多次派遣軍艦航經台灣海峽，以行動展現對自由航行與區域和平穩定的支持，這些具體行動也呈現維護台海和平穩定，已是國際社會的共識。

林佳龍指出，台灣與加拿大是理念相近的夥伴，經濟結構高度互補，更共享民主、自由、人權與法治等核心價值；在全球供應鏈韌性越趨關鍵的時刻，台灣願與民主夥伴深化合作，將科技、醫療、農業等領域的合作成果，持續擴大成為新的成長動能。他細數，台加近3年來在制度化合作上也有具體進展，包括簽署投資促進及保障協議（FIPA）、科學技術及創新合作協議（STIA），並透過合作備忘錄攜手打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業。​

展望未來，林佳龍說，期待台灣與加拿大把合作延伸到半導體、人工智慧（AI）、能源與關鍵礦產等領域；他也說，面對威權主義的擴張，台灣將與加拿大及全球民主盟友站在一起，「今年是加拿大在台設立貿易辦事處40週年的重要里程碑。期待台加攜手，讓這份友誼繼續『加』溫！」

蘭絲蔓：台灣是值得信賴夥伴，加拿大國會堅定支持

外交部透過新聞稿補充，蘭絲蔓午宴致詞時說道，台灣是值得信賴的民主與創新夥伴，此行旨在傳遞加拿大國會堅定支持，並盼深化貿易、能源、供應鏈韌性及創新等合作；加方支持台灣有意義參與國際組織，也期待共同應對跨國壓迫與假訊息挑戰。面對日漸嚴峻的威權壓力，透過民主價值所建立的經濟與社會韌性是最佳應處之道；此行也彰顯雙邊互動、對話與立場持續（consistency）的重要性，期盼未來能持續深化互利互惠的台加關係。

