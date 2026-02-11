加拿大校園槍擊案10死27傷 兇嫌傳為女性

加拿大當局10日表示，加拿大卑詩省(British Columbia)的一所中學發生槍擊案，造成包括嫌犯在內8人死亡，還有另外2人被發現死在住宅內，據信和這起事件有關。

在坦布勒嶺中學(Tumbler Ridge Secondary School)槍擊案發生後，加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)發表聲明說，有27人受傷，其中2人傷重垂危。

聲明並指出，警方「確定了另一處與這起事件有關的地點，並在住宅發現另外2名受害者遺體」。

廣告 廣告

加拿大鮮少發生校園槍擊案。坦布勒嶺鎮人口約2,400人，位於溫哥華(Vancouver)以北超過1千公里處，靠近和亞伯達省(Alberta)的邊界。

根據加拿大媒體報導，槍手是一名女性，但加拿大皇家騎警的聲明中並未透露嫌犯細節。這名嫌犯已經死亡，疑似自殺。(編輯：鍾錦隆)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。