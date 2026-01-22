加拿大模擬遭美入侵 不排除學阿富汗打游擊
美國總統川普（Donald Trump）近期動作頻頻，就連盟友都得繃緊神經！鄰國加拿大媒體報導，加國近期模擬了美軍入侵的假想情況，研擬可能的反制策略。
根據匿名官員指出，加拿大無法動員足夠兵力，也缺乏先進裝備，難以抵擋美國常規攻擊，因此可能採取游擊戰、非正規部隊、無人機與破壞行動等方式反制，並參考當年阿富汗聖戰士對抗蘇聯跟美國的戰術。不過官員強調，加美軍方關係依然良好，美軍攻打加拿大的情境純屬幻想。
國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／陳盈真
