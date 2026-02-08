加拿大歲末祝福 慈悲足跡與善同行

加拿大慈濟志工分別在東西岸，舉辦歲末祝福，地方官員、議員都來共襄盛舉，表達感恩，也希望把慈濟的精神，傳遞到社區裡。

烏克蘭難民家庭，一家都來當志工。

志工 帕爾沃：「志工真的幫助了我和我的家人，是他們給了我建議，和留在這裡生活動力，讓我可以不斷地學習。」

銅板聲絡繹不絕，匯聚愛心。加拿大慈濟志工在萬錦市，舉辦歲末祝福，回顧過去一年，慈濟在北多倫多地區的善足跡，議員與社區領袖、民眾，見證這一刻。

萬錦市長 薛家平：「在慈濟歲末祝福感恩茶會，這是一個極佳的機會，讓我們回顧慈濟基金會，不僅在本地，更在全球各地，所完成的偉大善行。」

廣告 廣告

民眾 姚冰：「我覺得這個活動，也有像一個承前和啟後的(作用)，我們了解了更多之後，在以後的生活當中會想更多，對我們這個小朋友來說，需要一些理念的傳承，通過參加這個活動，他也知道了世界上有大愛，人們需要更多的關心。」

在西岸溫哥華，慈濟在地耕耘的善足跡，同樣獲得地方官員肯定。

慈濟加拿大分會執行長 苗萬輝：「今年是我們慈濟國際中醫學院第40年，加拿大這邊做中西醫合療之外，我們也會把全世界有名的中醫大師，請來這裡，把他們的技術傳承在加拿大。」

哥倫比亞省議員 蘇妮塔：「我將繼續在不列顛哥倫比亞省政府中，推廣慈濟中醫這項服務，幫助大家獲得傳統中醫治療，作為全面替代護理，以解決普通的健康問題，這樣我們可以幫助更多的人。」

眾人接過上人的祝福，期待新的一年，平安也無災。

更多 大愛新聞 報導：

慈青動員打包物資 北國寒冬送暖心中

風月同天｜ 補齊原住民醫療拼圖

