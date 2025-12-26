加拿大歲末點燈 環保童玩中醫吸睛

西方國度每到年底，一年一度的燈光節，加拿大本拿比市政府，邀請低收入戶、難民家庭共襄盛舉，慈濟志工也擺攤，設置天燈祈福區，還有中醫師駐診，提供專業諮詢。

耶誕音樂、紅白綠的主題色，吸引民眾來到艾德蒙社區中心。

慈濟志工 曾永莉：「因為在艾德蒙這個社區，很多是難民家庭 比較低收入的，所以(本拿比)市政府，特別選在這個地方，邀請很多單位，在這邊擺攤，讓附近的孩子們有一個快樂的午後。」

本拿比慈濟志工，設計環保手作童玩，紙陀螺、小天燈，整個下午座無虛席。

志工 馬澤美：「我的工作就是負責，給它穿起來，穿線，OK，然後就完工了，就可以交給小朋友了。」

慈濟志工 陳禎華：「小朋友們都有興趣要自己動手做，我們讓小朋友自己挑選一張，喜歡的靜思語卡，藉這個機會，讓小朋友們自己把靜思語唸出來。」

慈濟中醫診所現場提供諮詢服務，攤位前的祈福版，貼滿了祝福語。

戶外華燈初上，大聖誕樹正式點燈，昭示歲末慶典從此開始。

