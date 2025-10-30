加拿大法院判原民享土地所有權 屋主恐慌憂連鎖反應

（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）加拿大省級法院將卑詩省大溫哥華地區一片750公頃的土地權判給原住民，引發150多名房主恐慌，批政府失責。有法律專家擔心此案動搖加拿大所有土地權，未來恐會有更多原住民族提出訴訟。聯邦和省市政府表示將提出上訴。

列治文市政府（City of Richmond）28日晚間舉辦一場說明會，市長馬保定（Malcolm Brodie）和市府法律顧問伊拉奇（Tony Capuccinello Iraci）解釋法庭判決對私人土地所有權的影響。

伊拉奇表示，如果這次原住民考伊琴族（Cowichan Tribes）聲稱所擁有的土地權最後成立，代表卑詩省200萬個其他屋主的土地權未來都可能受影響。

這宗案件始於2014年，考伊琴族提出訴訟，控告聯邦政府、省市政府等侵權，要求法庭根據歷史證據，承認該部族在列治文市享有一大片土地所有權。該區域位於城市東南方，其中包括一些大型農園豪宅、高爾夫球場、工業和碼頭設施等，占地750公頃，市價總額逾13億加元（約新台幣290億）。

2019年9月起卑詩省法院開始審案，開庭天數高達513天，創加拿大司法最長庭審紀錄。

2025年8月7日法院裁定，當年英國王室授予這些土地的私人產權「不合理地侵犯了」考伊琴族原住民的所有權，需要協商，而加拿大和列治文政府持有的土地所有權「存在缺陷且無效」。

根據當地媒體報導，這是加拿大歷史上首次裁決一大片涉及多個私人「永久產權」（fee-simple）土地歸屬原住民的案例，引發巨大爭議，受直接影響的上百名屋主極度恐慌。

居民擠爆說明會大廳，不少人手上拿著房產文件、神情凝重地希望從政府口中獲得更明確的答案；也有不少人情緒激動，嚴厲抨擊政府失責。

馬特（Kal Matt）稱原住民雖沒有將屋主列為被告，但政府有義務盡早告知爭議，而不是判決書出爐，讓大家啞巴吃黃蓮。「這是我住了50年的房子和土地，我有權捍衛，為什麼不早點告訴我有這個問題？」

列治文是加拿大華人居住密度最高的城市，逾50%居民是華人。

蔡宇和鄧琪兩名華裔屋主分別在2016年和2020年買下所住房宅，他們都說：「感覺被騙了。當時根本不知道原住民已經聲稱這片土地歸他們所有。現在房產價值已一落千丈，就算續約貸款可能都出問題。」

有企業主表示因為土地權有爭議，拿不到銀行貸款，原定的擴大營業計劃都被迫暫停。

考伊琴族則強調他們提訴訟針對的是政府，希望政府能對其做出補償或是交還土地，並非想讓私人土地所有權失效。

卑詩省司法廳長利莎瑪（Niki Sharma）說，法庭需要對土地權有更清晰的指引，也會努力爭取和原住民達成和解。

住在列治文市的台裔移民賴彥宏說，雖然自己的房屋未受此案影響，但「有一就有二，這只是開始，未來可能會有更多原住民提出土地追討，加拿大是英美法系，採判例法，那所有屋主的產權恐都岌岌可危了」。（編輯：唐聲揚）1141030