加拿大灰熊攻擊師生2人命危 卑詩省政府搜捕
（中央社蒙特婁21日綜合外電報導）加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。
法新社報導，政府官員表示，昨天發生在加拿大西部
卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）地區的熊襲事件，如今仍有4人在醫院治療。
這頭灰熊襲擊努哈爾克原住民（Nuxalk First Nation）阿克薩爾塔（Acwsalcta）學校多名9歲與10歲兒童，當時他們正在進行戶外活動。
卑詩省保育服務局（BC Conservation Officer Service）范達姆（Kevin Van Damme）督察表示，老師們使用防熊噴霧反擊，「為了保護孩子，他們不惜將自己置於險境」。
范達姆表示，「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」
卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。
當局沒有透露住院人員年齡，理由是家屬要求保護隱私。
省政府補充說，另有7人在現場接受治療，但無需住院。
校方在臉書發文表示，由於熊襲事件，學校今天關閉；校方同時讚揚員工在「極其艱難的時刻」，所展現的「勇氣」。
斯庫納（Veronica Schooner）向加拿大新聞社（Canadian Press）表示，她的兒子當時也在被攻擊的人群中，但沒有受傷。
「他說那頭熊離他很近，但牠當時是在追別人。」
范達姆表示，自然資源保護官員已在當地設置陷阱，並詢問目擊者以追蹤這頭熊的蹤跡。（編譯：屈享平）1141122
其他人也在看
瑞芳地政衛生所合建啟動 5.3億打造新地標強化服務量能
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（21）日舉行「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍」工程動土典禮，新北市長 […]引新聞 ・ 14 小時前
美國部分取消巴西出口高額關稅 雙邊貿易迎來新契機
（中央社記者唐雅陵聖保羅2025年11月21日專電）美國總統川普本週宣布，取消對238項巴西出口商品的40%附加關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，不僅緩解美國國內的通膨壓力，也為巴西農業和部分工業出口帶來新希望。CNN巴西新聞網等媒體報導，美國食品價格持續上漲，咖啡與牛肉漲幅尤為顯著。根據調查，即溶咖啡1年內上漲超過21%，牛肉部分品項漲幅接近18%。在消費者壓力加劇的背景下，川普（Donald Trump）政府選擇放寬部分農產品關稅，以降低生活成本。巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）表示，這是目前雙邊談判的最大進展，但工作尚未完成。他強調，仍有機械、鞋類、家具等工業品未被納入豁免清單，巴西將繼續推動全面取消附加關稅。報導指出，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的會晤，被視為推動談判的重要契機。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）也已向川普發出訪問邀請，並表示願意前往華盛頓展開新一輪對話。聖保羅州農業與畜牧業聯合會（Faesp）稱，取消附加關稅為巴西農業出口帶來「更多可預測中央社財經 ・ 4 小時前
國道1號大貨車猛撞護欄 「副駕拋飛身亡」現場驚悚
國道警方表示，當時這輛由25歲吳姓男子駕駛的大貨車，行經中線車道期間疑似突然失控，車輛衝向右側，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困駕駛座，經消防人員破壞車體後救出，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院，所幸目前生命跡象穩定。副駕駛為3...CTWANT ・ 9 小時前
俄羅斯開嗆高市早苗！竟稱「台灣問題屬中國內政」 外交部反擊了
即時中心／高睿鴻報導日本新首相高市早苗甫上任，就不斷展現對台友善、對中強硬的外交態度，更於日前赴國會答詢時，重申「台灣有事日本也有事」之固有立場；甚至還稱，若台灣遇難，也將對日本構成「存亡危機事態」。不難預期，此言瞬間引發中國炸鍋，且沒想到，竟連中國的盟友俄羅斯也來「湊熱鬧」、不僅公開批評高市的言論，更謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。對此，我國外交部亦做出回應。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 5 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 17 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 23 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 6 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 4 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 5 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 1 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 5 小時前