加拿大灰熊襲擊釀11傷 老師無畏兇獸挺身護學生獲讚英勇

不只日本，加拿大也傳出熊襲事件。當地時間20日下午，不列顛哥倫比亞省一處偏遠小鎮出現一頭灰熊攻擊正在校外教學的師生，造成11人受傷。

加拿大傳出有灰熊攻擊師生，造成11人受傷。（示意圖／PIXABAY）

綜合外媒報導，據當地官員稱，事發在下午 1 點 46 分左右，警方接獲通報表示發生了動物襲擊事件，當局立刻派出兩輛救護車趕赴現場。據衛生服務局稱，現場有7人接受了治療，4名患者被送往醫院。

據悉當時這群師生正正沿著河邊的一條小路停下來，突然一頭灰熊從森林裡竄出來襲擊了他們。卑詩省縣警長辦公室（BCCOS）表示，多名教師立即上前干預，使用防熊噴霧和驅熊器將熊趕走。

廣告 廣告

卑詩省省長艾比（David Eby）感謝挺身而出的老師們的「英勇行為」和「敢於直面這頭兇猛的動物」。他還表示，他「向所有受傷者的父母、孩子和親人致以最深切的慰問」。

官員表示，初步資訊顯示，這頭肇事熊可能之前受過傷。自然資源保護官員正在努力識別和尋找這頭熊，但目前仍沒有熊的下落。

根據加拿大瀕危野生動物狀況委員會 2012 年的評估和狀況報告，不列顛哥倫比亞省估計有 15,000 頭灰熊，佔加拿大灰熊總數的一半以上。

延伸閱讀

影/台海衝突日本想參一腳？雷倩：目前兵力「根本做不到」

賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權

影/陸媒砲轟「日本台灣交流協會」！指砸百億培養「媚日份子」