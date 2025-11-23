加拿大灰熊襲擊釀11傷 老師無畏兇獸挺身護學生獲讚英勇
不只日本，加拿大也傳出熊襲事件。當地時間20日下午，不列顛哥倫比亞省一處偏遠小鎮出現一頭灰熊攻擊正在校外教學的師生，造成11人受傷。
綜合外媒報導，據當地官員稱，事發在下午 1 點 46 分左右，警方接獲通報表示發生了動物襲擊事件，當局立刻派出兩輛救護車趕赴現場。據衛生服務局稱，現場有7人接受了治療，4名患者被送往醫院。
據悉當時這群師生正正沿著河邊的一條小路停下來，突然一頭灰熊從森林裡竄出來襲擊了他們。卑詩省縣警長辦公室（BCCOS）表示，多名教師立即上前干預，使用防熊噴霧和驅熊器將熊趕走。
卑詩省省長艾比（David Eby）感謝挺身而出的老師們的「英勇行為」和「敢於直面這頭兇猛的動物」。他還表示，他「向所有受傷者的父母、孩子和親人致以最深切的慰問」。
官員表示，初步資訊顯示，這頭肇事熊可能之前受過傷。自然資源保護官員正在努力識別和尋找這頭熊，但目前仍沒有熊的下落。
根據加拿大瀕危野生動物狀況委員會 2012 年的評估和狀況報告，不列顛哥倫比亞省估計有 15,000 頭灰熊，佔加拿大灰熊總數的一半以上。
延伸閱讀
影/台海衝突日本想參一腳？雷倩：目前兵力「根本做不到」
賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權
影/陸媒砲轟「日本台灣交流協會」！指砸百億培養「媚日份子」
其他人也在看
潤娥曝《暴君的廚師》祕辛 台北做三明治寵粉：我愛你們
「少女時代」潤娥昨晚（11╱23）在台北國際會議中心舉辦「Bon Appétit, Your Majesty」粉絲見面會，不僅重現《暴君的廚師》多段名場面、結合趣味互動遊戲，更親手示範料理，她用中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永，能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」太報 ・ 1 天前
杭州男假扮「解放軍上將」騙女友 穿假軍裝搭車遭逮
綜合陸媒報導，淳安縣公安局青溪派出所駐高鐵站民警日前獲報，高鐵站客運巴士經理稱發現車上有一名男子穿著「上將軍服」，行為可疑。警方抵達現場後，在進站口等候並上前詢問，但該名男子言辭閃爍，只稱自己「身份保密」，而同行的女子向警方表示，這名男子是她剛交往的新男...CTWANT ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
日本熊熊危機不斷擴大 警方獲授權用槍驅野熊
日本熊害越演越烈，野熊不僅出沒陸地，甚至還跑到海上。青森縣的海灣有熊出沒，漁民發現後趕緊通報，獵人登船捕獵，發現是一頭成年亞洲黑熊，體重達到140公斤，野熊神出鬼沒，令人心慌慌。10月受害人數達88人台視新聞網 ・ 22 小時前
詹惟中貼照暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」 遭炎上嗆爆：有算到自己會被砲嗎
先前國民黨資深黨代表、洪秀柱的乾女兒黎子渝才嘲諷日本首相高市早苗的長相，稱其長得像動畫《進擊的巨人》的車力巨人，引發網友砲轟，今（24日）知名命理師詹惟中又在臉書發文貼出高市早苗及另外2位女性領導人的照片，用「尖嘴猴腮」「刻薄無福」來形容長相，網友從貼文看出他在暗示的對象就是高市早苗，詹惟中遭炎上後趕緊將原文刪除。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
同框蘇貞昌視察淡江大橋「被讚任內沒颱風」 蔡英文笑稱：因為他比較兇
淡江大橋即將於明年完工，前行政院長蘇貞昌今（23日）在臉書釋出一段與前總統蔡英文受邀參訪的影片，兩人互動成為亮點。工信總裁潘俊榮在致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」；蔡英文聽聞後，隨即幽默地指向身旁的蘇貞昌，用台語笑稱「這個比較壞（兇）」，惹得全場大笑。鏡新聞 ・ 1 天前
警攻堅破解暗門 還「打破牆」手鑽洞解鎖
在警方的各個攻堅行動中，最容易暗藏密道、密室或其他夾層空間的，包含特種營業場所、賭場跟黑幫據點，該如何破解，主要還是靠員警辦案經驗，分析嫌犯手法，另外，則是要觀察是否有重新裝潢痕跡，或是隔間多，都會特別留意。TVBS新聞網 ・ 1 天前
警局長研究新槍突走火打中妻頭「送醫又失控翻車」到院已身亡
哥倫比亞博亞卡省 (Boyacá Department) 奇斯卡斯市（Chiscas）的警察局長漢密爾頓·魯伊斯（Hamilton Ruiz，26歲）日前在把弄新拿到的步槍，沒想到，槍枝卻意外走火，甚至直接打中妻子莉莉安娜·克魯茲（Ella era Liliana Cruz，25歲）的頭部，他嚇得連忙開車要將妻子送往醫院搶救，誰料禍不單行，途中車輛又失控翻覆，最終莉莉安娜宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
初期腦中風徵兆口訣「befast」
氣溫驟降，心血管疾病患者要當心。臺中一名66歲許先生，一場寒流來襲，起床後感覺有點頭暈，但不以為意，仍一如往常上教堂參加活動，但教友發現他走路不穩，陪他休息片刻仍未改善，陪同送醫檢查竟然發現腦幹梗塞性腦中風！幸好及時就醫接受腦中風團隊「一站式治療」，兩個月後病況穩定出院，目前門診追蹤中。衛生福利部臺中醫院神經內科吳宇軒醫師指出，許先生是虔誠基督徒，身材高壯，有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，去年從公司卸下主管職務後積極投入教堂志工行列，不但投入教堂課後輔導班課輔工作，每個月還舉辦學子戶外教學活動，深受教會學子尊敬，未料一個寒流造成腦中風。（如圖）吳宇軒醫師說，患者到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，但卻出現出現走路不穩等症狀，經神經 ...台灣新生報 ・ 1 天前
新北藍白合牽動藍營選情？ 侯友宜：合作需共同理念 人民有感最重要
2026新北市長、議員選戰悄悄開打，其中藍白合備受外界討論，不過民眾黨擬在議員部分已提好提滿，若藍白合作，恐影響藍營席次分配。對此，新北市長侯友宜今（23日）出席活動回應，所有合作都必須建立在共同理念上，能夠創造出人民有感的社會福利、建設，這才是最重要的。自由時報 ・ 1 天前
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩
[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 1 天前
中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親
國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。自由時報 ・ 1 天前
裝甲兵休假攀「八唐縱走」失聯 曾傳訊女友「剩1KM下山」
台中市一名江姓現役裝甲兵，21日一早獨自一人前往台中和平山區，攀爬「八唐縱走」路線，途中曾留下地圖定位，也向女友傳訊息說「只剩1公里就下山了」，但之後卻從此音訊全無，親友急忙報警，並在臉書社團發文協尋...華視 ・ 1 天前
議員何文海批5局長都是代理中市淪「代理市」 知情人士：不是代理而是保位
民進黨台中市議員何文海日前在議會中質疑台中市有5位局處首長以參事或技監回鍋代理局長，1個人占兩個職缺，阻礙其他人升遷，其歷經5位市長都沒有這種狀況，台中淪為「代理市」；熟悉地方政治運作的政壇人士直言，盧市長的這種作法，不是代理而是保位。台中市民政局長吳世瑋、都發局長李正偉、文化局長陳佳君及農業局代理自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 12 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前