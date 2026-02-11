加拿大爆校園槍擊案！10死25傷 槍手輕生亡

▲加拿大卑詩省東北部城鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）坦布勒嶺中學10日發生槍擊案，造成10死25傷。（圖／翻攝自Ｘ／DeUna_MX）

[NOWnews今日新聞] 加拿大東北部一處小鎮的高中10日發生槍擊事件，造成10人死亡、25人受傷，據信槍手已輕生身亡。

據路透社報導，加拿大卑詩省東北部城鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）當地時間10日下午傳出大規模槍擊案，警方下午1時20分接獲通報，坦布勒嶺中學內有槍手開槍，包括疑似槍手在內至少造成10人死亡，25人受傷。

警方趕抵現場後，發現有6名遺體及數十名傷者，另一人在送醫途中不治身亡；現場也發現一名疑似槍手的遺體，初步研判死於輕生；另在一處據信與該事件有關的住所內發現了2具屍體；有25人在當地醫療中心接受傷勢評估。

嫌疑人最初被描述為穿著連身裙、有著一頭棕髮的女性。警方已確認槍手身分，但尚未公布姓名，且認為沒有其他嫌疑人，公眾也不再面臨威脅。

坦布勒嶺是一處偏遠自治市，位於卑詩省北部洛磯山脈山麓，據溫哥華東北方約1155公里。該中學招收7年級至12年級的中學，共有175名學生。

這起大規模槍擊是加拿大數十年來最致命的大規模槍擊案之一，加國的槍枝法律比美國還要嚴格。

